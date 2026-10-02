La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial

El conflicto se originó en la Mesa N.º 1 (abogados jubilados), donde sufragó el ex magistrado Juan Francisco Pisa pese a no figurar en el padrón electoral definitivo. Durante la jornada comicial del 23 de septiembre de 2026, según las presentaciones, la autoridad de la Mesa N.º 1 incorporó de manera manuscrita a Pisa. Se trata de el ex juez penal que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento en noviembre de 2021 por negligencia e incumplimiento de sus deberes en las causas vinculadas a las reiteradas denuncias de Paola Tacacho, la docente de inglés que fue asesinada por su acosador en octubre de 2020. El ex magistrado había sobreseído al femicida en una causa por desobediencia judicial previa al crimen, y su remoción de la magistratura quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso con el que pretendía revisar la caducidad del amparo que interpuso contra el proceso de destitución.