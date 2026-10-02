La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial
El Frente Previsional promovió un amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo luego de que la Junta Electoral revocara por mayoría la anulación de la mesa de jubilados, donde votó el ex magistrado sin figurar en el padrón.
Resumen para apurados
- El Frente Previsional frenó en la Justicia la asunción de autoridades de la Caja de Abogados de Tucumán porque el exjuez Pisa votó sin figurar en el padrón electoral.
- Pisa fue anotado a mano; la Junta Electoral anuló la mesa pero luego revocó la decisión por mayoría. El exjuez había sido destituido en 2021 por el caso Paola Tacacho.
- La Cámara Contencioso Administrativa deberá definir la medida cautelar y decidir si ordena una elección complementaria determinante sobre 315 votantes jubilados.
La renovación parcial del Directorio de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán derivó en una causa judicial que tramita ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. A través de una acción de amparo electoral (Expte. N.º 630/26), el apoderado de la lista opositora Frente Previsional, José Sánchez Martínez, solicitó una medida cautelar urgente de no innovar para suspender la asunción de los directores proclamados de la lista Bernardo de Monteagudo Celeste y Blanca.
El conflicto se originó en la Mesa N.º 1 (abogados jubilados), donde sufragó el ex magistrado Juan Francisco Pisa pese a no figurar en el padrón electoral definitivo. Durante la jornada comicial del 23 de septiembre de 2026, según las presentaciones, la autoridad de la Mesa N.º 1 incorporó de manera manuscrita a Pisa. Se trata de el ex juez penal que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento en noviembre de 2021 por negligencia e incumplimiento de sus deberes en las causas vinculadas a las reiteradas denuncias de Paola Tacacho, la docente de inglés que fue asesinada por su acosador en octubre de 2020. El ex magistrado había sobreseído al femicida en una causa por desobediencia judicial previa al crimen, y su remoción de la magistratura quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso con el que pretendía revisar la caducidad del amparo que interpuso contra el proceso de destitución.
Ante su votación, los tres miembros de la Junta Electoral -José Antonio Taboada, Horacio Adrián Geria Lepore y Rosa Luz Casen- resolvieron por unanimidad “anular la mesa 1 correspondiente al padrón de jubilados”. En los considerandos de esa decisión inicial, el órgano electoral consignó que “el Jubilado Pisa no figura en el padrón definitivo provisto a las autoridades de mesa” y calificó el episodio como una irregularidad absoluta que “no puede ser subsanada o saneada por ningún procedimiento ni convalidada por ningún medio”. En el acta de cómputo general labrada a las 21.15 de esa misma jornada, se registró la exclusión de dicha urna, arrojando una diferencia a favor de la lista Bernardo de Monteagudo que oscilaba entre 65 y 73 sufragios según el cargo, sobre un padrón anulado de 315 votantes habilitados.
La controversia se reabrió formalmente el lunes 28 de septiembre, cuando el apoderado de la lista Bernardo de Monteagudo, Daniel Babich, interpuso un recurso de reconsideración solicitando que se deje sin efecto la nulidad. Ese mismo día, el presidente del tribunal, José Antonio Taboada, confirió traslado por 24 horas a la lista opositora para garantizar el principio de contradicción. Frente Previsional contestó el traslado rechazando la vía intentada por considerarla extemporánea e inexistente en la normativa electoral aplicable, al tiempo que ratificó su solicitud de comicios complementarios conforme al artículo 116 del Código Electoral Nacional.
El 30 de septiembre, la Junta Electoral emitió la Resolución N.º 15-2026, en la cual se resolvió por voto mayoritario de Taboada y Geria Lepore “declarar la plena validez de la Mesa N.º 1 (Abogados Jubilados)”, incorporar sus sufragios al escrutinio definitivo y proclamar formalmente a los candidatos Juan Carlos Ghiringhelli y Marta Yélamos Cáceres como directores titulares. En los fundamentos de la mayoría, se argumentó la existencia de facultades para la rectificación de actos previos antes de la proclamación y se calificó la omisión en el registro como "un desacople administrativo derivado de su baja reciente del padrón de activos". Asimismo, la resolución declaró "abstracto el pedido de elecciones complementarias formulado por la Lista Frente Previsional".
La decisión contó con el voto en disidencia de la vocal Casen, quien votó por rechazar el recurso y convocar a nuevas elecciones en dicha mesa. En su fundamento, Casen sostuvo: "Jamás la Junta, ni la exponente, ni mis colegas autorizaron la agregación de nadie en el padrón definitivo. Esto solo basta para rechazar el planteo por falsedad en los antecedentes que menciona como fundamento". La vocal señaló además que la presentación recursiva fue deducida "más de 100 horas después del acto eleccionario", cuando la nulidad ya se encontraba firme por aplicación de los plazos perentorios electorales.
Con el patrocinio de Sánchez Martínez, Frente Previsional acudió a la Justicia provincial e intimó a las autoridades de la Caja a frenar la toma de posesión de los cargos. La demanda sostiene que el universo de 315 electores de la mesa cuestionada resulta matemáticamente determinante para definir el resultado final y solicita que se ordene una votación complementaria circunscripta al padrón de jubilados antes de consagrar a las nuevas autoridades.