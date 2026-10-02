La tierna foto de Ricardo Darín haciendo dormir a su nieto Dante: "El abuelo"

Durante su paso por el Festival de San Sebastián para presentar Lo dejamos acá, Darín se refirió a Dante en diálogo con La Nación: “Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento?”. En esa misma conversación, describió la emoción de compartir momentos con el pequeño: “Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe”.