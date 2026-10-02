La tierna foto de Ricardo Darín haciendo dormir a su nieto Dante: "El abuelo"

Resumen para apurados
- Chino Darín compartió en redes una foto de Ricardo Darín haciendo dormir a su nieto Dante en Buenos Aires, celebrando con ternura su nuevo rol de abuelo.
- Dante, hijo de Chino y Úrsula Corberó, nació en febrero en Barcelona y es el primer nieto del actor, quien suele alternar sus visitas familiares con compromisos profesionales.
- Pese a la distancia entre España y Argentina, la familia continuará combinando su rol íntimo con los próximos proyectos de cine y televisión previstos para fin de año.
Ricardo Darín atraviesa una nueva etapa personal desde la llegada de Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. El bebé nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y se convirtió en el primer nieto del reconocido actor y de su esposa, Florencia Bas.
Ahora, Chino Darín compartió en sus historias de Instagram una imagen de su padre junto al pequeño en Buenos Aires. En la fotografía, Ricardo aparece sosteniendo a Dante en brazos mientras intenta dormirlo. “El abuelo”, escribió el actor junto a la imagen y un emoji de corazón rojo.
La tierna foto de Ricardo Darín con su primer nieto
La postal muestra a Ricardo Darín en una faceta poco habitual para el público. El actor sostiene al bebé con ambos brazos y dirige su mirada hacia él mientras intenta hacerlo dormir.
Dante está próximo a cumplir ocho meses y, de acuerdo con las imágenes que la familia fue compartiendo durante los últimos meses, ya comenzó a mostrar algunos de los cambios propios de esta etapa, entre ellos sus primeras sonrisas y la aparición de sus primeros dientes.
La nueva fotografía se suma a otras escenas familiares que permitieron conocer pequeños momentos de la vida cotidiana del bebé, como sus baños, juegos y diferentes etapas de su crecimiento.
Dante es, además, el primer y único nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas, por lo que su llegada significó un cambio importante para toda la familia.
Qué dijo Ricardo Darín sobre su nueva faceta de abuelo
Desde el nacimiento de Dante,Darín habló en distintas oportunidades sobre la felicidad que le genera esta nueva etapa. El protagonista de El secreto de tus ojos, Nueve reinas y Relatos salvajes reconoció que la palabra “abuelo” le gusta y contó que uno de los momentos más fuertes después del nacimiento de Dante fue ver a su hijo Chino convertido en padre.
El actor también habló sobre la distancia que existe entre Argentina y España y sobre sus compromisos profesionales, que dificultan que pueda compartir todo el tiempo que quisiera con su nieto.
Durante su paso por el Festival de San Sebastián para presentar Lo dejamos acá, Darín se refirió a Dante en diálogo con La Nación: “Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento?”. En esa misma conversación, describió la emoción de compartir momentos con el pequeño: “Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe”.
Darín también sostuvo que no existen fórmulas para acompañar a los hijos en la experiencia de convertirse en padres y consideró que cada persona debe atravesar ese aprendizaje de manera individual.
Chino Darín y Úrsula Corberó continúan con sus proyectos
La llegada de Dante no modificó por completo las agendas profesionales de sus padres. Úrsula Corberó prepara su regreso a los rodajes con Hay alguien en el jardín, un thriller de terror dirigido por Jaume Balagueró cuyo rodaje está previsto para noviembre de 2026.
Por su parte, Chino Darín continúa vinculado a distintos proyectos en Argentina, entre ellos la miniserie de Netflix Sangre y Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín.
La producción llegará a Netflix el 16 de octubre y tiene a Chino Darín en el papel de un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión y decide llevar sus formas de tratamiento más allá de ciertos límites.