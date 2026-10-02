Ceferino Namuncurá y el milagro que permitió su beatificación: la historia de una mujer que superó un cáncer inoperable

Cada año, miles de peregrinos llegan a Chimpay, en Río Negro, para rendir homenaje a Ceferino Namuncurá, el joven mapuche que se convirtió en uno de los símbolos de la fe popular argentina. Su historia, marcada por el deseo de convertirse en sacerdote y ayudar a su pueblo, trascendió las fronteras de la Patagonia y encontró un lugar en la Iglesia católica a partir de un hecho extraordinario: la recuperación de una mujer que padecía un cáncer considerado inoperable.