LG PlaySíntesis Play

Mirá "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 3 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros
1

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia
2

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
3

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
4

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Ranking notas premium
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
4

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal
5

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal

Más Noticias
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Por una amenaza, la UNT reforzó la seguridad en sus facultades

Por una amenaza, la UNT reforzó la seguridad en sus facultades

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Comentarios