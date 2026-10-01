Peter Lamelas: "EEUU apuesta por el futuro de la Argentina y por el Gobierno de Javier Milei"

Lamelas resaltó que el corredor Andes-Atlántico fortalecerá las economías de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, conectando los recursos y la riqueza del NOA con los puertos del Atlántico. “Así, las ganancias volverán a estas provincias y eso es lo que respaldamos”, subrayó. La financiación estará a cargo del Banco de Importaciones y Exportaciones de EEUU (EXIM, por sus siglas en inglés), lo que significa que los recursos se destinarán especialmente a la compra de bienes y servicios estadounidenses, comenzando en 2027. Según el embajador, esta inversión es una muestra más hacia el mundo de la confianza que Estados Unidos tiene en la Argentina. “Estamos apostando al futuro de este país con una línea de crédito que se puede expandir hasta 2027 si se siguen profundizando las reformas económicas. Esto es capital real”, puntualizó. 2027 es un año de elecciones en la Argentina. En ese sentido, Lamelas fue tajante: “estamos apoyando al gobierno de Javier Milei y si sigue este gobierno y con los cambios, vamos a seguir apoyando a la Argentina después”, afirmó. Acotó que ese apoyo es completo, no sólo político e institucional, sino también en equipamiento, tecnología e infraestructura de primera línea. “En el mundo, vivimos una transformación tecnológica, robótica, de baterías y de autos eléctricos. Y para eso se necesitan recursos como el litio, el cobre o el gas natural que Argentina los tiene y que el mundo los necesita”, indicó.