Carrefour abrió una pasantía para estudiantes de Sistemas con modalidad híbrida

Resumen para apurados
- Carrefour abrió una pasantía híbrida en Martínez para estudiantes de Sistemas sin experiencia previa, destinada a reforzar su equipo de eCommerce B2C mediante análisis y testing.
- El puesto 3x2 requiere conocimientos básicos de SQL y Excel para ejecutar pruebas funcionales y soporte. Más de 100 universitarios ya se capacitaron en este programa formativo.
- La convocatoria facilita el primer empleo tecnológico a jóvenes universitarios y potencia la infraestructura digital y el comercio electrónico de la cadena de supermercados.
Detrás de una compra online hay pruebas, errores que corregir, tickets que seguir y cambios que tienen que funcionar antes de llegar al usuario. Ese recorrido es parte de la pasantía en Sistemas que Carrefour Argentina abrió para estudiantes que quieran empezar a trabajar en tecnología sin experiencia profesional previa.
La búsqueda es para incorporarse al equipo de eCommerce B2C de la compañía, con foco en análisis funcional y QA testing. La posición se desarrolla bajo modalidad híbrida, con tres días presenciales y dos de trabajo remoto, en las oficinas de Martínez, provincia de Buenos Aires.
Qué tareas tendrá el pasante
El puesto está pensado para acompañar el funcionamiento cotidiano de las plataformas digitales de Carrefour. Entre las tareas aparecen el diagnóstico y registro de incidencias operativas, la reproducción de errores y la documentación de cada caso.
También deberá ejecutar pruebas funcionales sobre nuevas versiones y cambios antes de que lleguen a producción.
Eso incluye revisar procesos como el checkout, la navegación del catálogo y el flujo completo de compra.
Además, la persona seleccionada colaborará con configuraciones básicas de la plataforma, el seguimiento de tickets mediante Jira y la actualización de documentación operativa y funcional.
Qué estudiantes pueden postularse
La búsqueda está dirigida a estudiantes activos de Analista de Sistemas, Ingeniería en Sistemas o carreras vinculadas con informática.
Entre los conocimientos solicitados figuran Excel a nivel básico (tablas, filtros y fórmulas), SQL básico, nociones de QA testing y manejo inicial de Postman u otras herramientas para consultar APIs.
También se considera deseable contar con conocimientos básicos de Python e inglés intermedio para leer documentación técnica.
No piden experiencia laboral previa
Carrefour aclara que no se requiere experiencia previa para postularse. Sí puede sumar haber tenido algún contacto informal con soporte técnico, atención al cliente o gestión de sistemas, pero no aparece como condición excluyente.
La empresa también señala que busca perfiles analíticos, atentos al detalle, proactivos y con curiosidad tecnológica.
Qué beneficios ofrece
La pasantía incluye modalidad híbrida 3x2, descuentos para compras en Carrefour, beneficios en gimnasios y otros rubros, almuerzo y refrigerios en oficina, gratificaciones en fechas especiales, capacitaciones y un programa de bienestar.
La compañía viene reforzando su programa de pasantías: en publicaciones recientes señaló que más de 100 estudiantes ya pasaron por la propuesta y que mantiene búsquedas en áreas vinculadas con tecnología, datos, operaciones y transformación digital.
Cómo postularse
La vacante aparece publicada en el perfil oficial de Carrefour Argentina en LinkedIn, bajo el nombre “Pasante de Sistemas”.
Desde allí se puede abrir la búsqueda y utilizar la opción de solicitud para enviar la candidatura. Al momento de la consulta, la publicación continuaba activa.