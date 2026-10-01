La impactante transformación física de John Goodman: perdió casi 100 kilos y mostró su nueva imagen

Resumen para apurados
- John Goodman sorprendió en Los Ángeles al lucir una pérdida de casi 100 kilos durante el estreno de Digger, tras transformar sus hábitos de salud a los 74 años.
- El actor, que llegó a pesar 200 kilos, inició su cambio en 2007: dejó el alcohol, controló las porciones de comida y sumó entrenamiento físico guiado de manera progresiva.
- Su renovada imagen coincide con el estreno de Digger, filme de González Iñárritu junto a Tom Cruise, consolidando una etapa de vitalidad y vigencia profesional para el actor.
John Goodman volvió a llamar la atención por su transformación física durante el estreno de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise. A los 74 años, el actor apareció en la alfombra roja de Los Ángeles con una imagen renovada y acompañado por su esposa, Anna Beth.
El protagonista de El gran Lebowski eligió para la ocasión un traje negro, camisa a rayas y corbata gris. Su mujer, en tanto, lució un vestido largo color granate. La aparición permitió volver a poner el foco en el proceso de cambio que Goodman comenzó hace varios años y que profundizó durante el último tiempo.
Goodman forma parte del elenco de la película dirigida por González Iñárritu, en la que comparte protagonismo con Cruise. En el film interpreta al presidente de los Estados Unidos y comparte reparto con Riz Ahmed, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy y Robert John Burke.
Cuándo comenzó el cambio físico de John Goodman
El actor explicó en distintas entrevistas que su transformación no fue repentina. Según contó, comenzó a modificar sus hábitos alimenticios en 2007 y con el paso de los años fue profundizando esos cambios.
En 2023, durante una charla con una asociación de personas jubiladas, Goodman explicó que uno de los principales cambios consistió en controlar las cantidades de comida que consumía. Según relató, aprendió a preguntarse si realmente necesitaba seguir comiendo determinados alimentos.
Goodman también habló públicamente sobre los momentos más difíciles de su relación con la comida. En una entrevista con David Letterman contó que había llegado a pesar cerca de 200 kilos y explicó que quería modificar su estilo de vida.
En otra conversación con People, el actor reconoció que durante años había dedicado una gran cantidad de energía a pensar en qué comer. También relató el impacto que tenían sus cambios de peso en la manera en que se veía a sí mismo.
Qué hizo John Goodman para cambiar sus hábitos
Entre las decisiones que tomó estuvo dejar de consumir alcohol y trabajar con un entrenador de salud. Según explicó, esta persona lo ayudaba a organizar tanto su alimentación como la actividad física que incorporó a su rutina.
El actor ya había mostrado su transformación meses atrás, durante la presentación de la última película de Los Pitufos. Sin embargo, su aparición en el estreno de Digger volvió a generar repercusión por el cambio visible en su aspecto.
A lo largo de los años, Goodman fue contando públicamente distintas etapas de este proceso. Sus declaraciones muestran que se trató de un cambio progresivo en sus hábitos y no de una modificación repentina.
Ahora, su nueva imagen volvió a quedar expuesta ante las cámaras durante uno de los estrenos más esperados de 2026, en el que el actor integra un elenco encabezado por Tom Cruise y dirigido por Alejandro González Iñárritu.