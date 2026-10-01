“Desvío térmico”: en qué consiste el fenómeno generado por el Súper Niño y cómo impactará en Argentina y en el norte del país

El clima en Argentina podría presentar un comportamiento diferente al habitual durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño, que atraviesa una fase cálida de intensidad fuerte a muy fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el trimestre octubre-noviembre-diciembre un escenario con precipitaciones superiores a las normales en distintas regiones y cambios en el comportamiento de las temperaturas.