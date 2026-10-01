“Desvío térmico”: en qué consiste el fenómeno generado por el Súper Niño y cómo impactará en Argentina y en el norte del país

Resumen para apurados
- El SMN anticipó que un 'Súper Niño' causará desvíos térmicos y más lluvias en Argentina durante el último trimestre del año por anomalías en el Pacífico.
- El aumento de nubosidad y precipitaciones moderará el calor en la región central, mientras que provincias del NOA registrarán marcas térmicas superiores a la media.
- El mapa climático desigual obligará a monitorear excesos hídricos en el Litoral y gestionar el impacto dispar del calor extremo en las provincias del norte.
El clima en Argentina podría presentar un comportamiento diferente al habitual durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño, que atraviesa una fase cálida de intensidad fuerte a muy fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el trimestre octubre-noviembre-diciembre un escenario con precipitaciones superiores a las normales en distintas regiones y cambios en el comportamiento de las temperaturas.
De acuerdo con el análisis publicado por Perfil, la combinación de mayor cantidad de lluvias y una cobertura nubosa más persistente podría generar un denominado “desvío térmico”, con temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte de la región central. El fenómeno no implica que desaparezcan los días de calor, sino que podrían ser menos frecuentes o durar menos tiempo que en otras primaveras y comienzos de verano.
Cómo serán las temperaturas hasta diciembre
El pronóstico climático trimestral no permite anticipar qué temperatura habrá en una ciudad determinada en un día específico. Se trata de una perspectiva sobre el comportamiento promedio de octubre, noviembre y diciembre, por lo que pueden producirse períodos de calor intenso aunque la tendencia general sea diferente.
Según las proyecciones, la mayor nubosidad y las precipitaciones tendrían un papel importante en la evolución de las temperaturas. En distintas zonas del centro argentino se espera una mayor probabilidad de registros medios normales o inferiores a los normales, mientras que el NOA aparece como una de las regiones con una señal térmica diferente.
El SMN, por su parte, confirmó que las condiciones de El Niño se mantendrán durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre con una probabilidad del 100% y estimó una intensidad fuerte o muy fuerte. El organismo aclara que los efectos del fenómeno no se traducen automáticamente en el mismo comportamiento meteorológico en todo el territorio argentino.
Más lluvias durante la primavera
Uno de los principales efectos esperados está relacionado con las precipitaciones. El pronóstico del SMN señala una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores normales en sectores del Litoral y el noreste argentino, en un contexto asociado con la presencia de El Niño.
La mayor cantidad de precipitaciones también puede influir sobre las temperaturas. La nubosidad reduce la amplitud térmica y limita la frecuencia de jornadas con máximas muy elevadas, aunque no elimina la posibilidad de que se produzcan períodos de calor.
El escenario también obliga a prestar atención a los excesos hídricos, especialmente en las zonas donde las lluvias acumuladas pueden superar los valores habituales. El SMN recuerda que los pronósticos trimestrales describen tendencias y no permiten anticipar eventos extremos puntuales, por lo que recomienda consultar las actualizaciones diarias, semanales y el Sistema de Alerta Temprana.
Qué puede pasar en el NOA
Para el Noroeste Argentino (NOA), el panorama presenta diferencias respecto de buena parte de la región central. Las proyecciones citadas en el análisis climático ubican a esta región entre las áreas donde podrían registrarse temperaturas superiores a las habituales, por lo que el “desvío térmico” no tendría el mismo impacto en todo el país.
Esto es especialmente relevante para provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones puede diferir del observado en la Pampa Húmeda y el Litoral.
En ese sentido, hablar de un “verano más fresco” para toda la Argentina sería impreciso. La perspectiva climática muestra un escenario regionalmente desigual, condicionado por las lluvias, la nubosidad y la evolución de El Niño.
Qué es el “Súper Niño”
El término “Súper Niño” es utilizado para describir episodios de El Niño de intensidad excepcionalmente elevada, aunque no constituye una categoría oficial del SMN. El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se produce cuando aumentan de manera persistente las temperaturas de la superficie del mar en sectores del Pacífico ecuatorial y se modifican los patrones de circulación atmosférica.
El SMN explica que estas alteraciones pueden influir sobre las condiciones meteorológicas de Argentina, aunque sus efectos varían según la región y la época del año. Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, el organismo prevé la continuidad de El Niño con una intensidad fuerte o muy fuerte.
Así, el escenario para los últimos meses de 2026 combina más probabilidades de lluvias en varias zonas del país y un comportamiento térmico diferente al habitual, especialmente en sectores del centro. El resultado será un mapa climático desigual, con regiones donde las temperaturas podrían quedar por debajo de los valores normales y otras, como buena parte del NOA, donde se espera una señal más cálida.