SociedadClima y ecología

Qué significa realmente un “Súper Niño” para Tucumán

La OMM advierte sobre un fenómeno de intensidad “muy fuerte” hacia el verano 2026-2027. Qué dice la ciencia y cómo impacta la falta de datos locales. ¿La lluvia de ayer fue el preludio de lo que vendrá en los próximos meses?

Qué significa realmente un “Súper Niño” para Tucumán
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La OMM advirtió el 29 de septiembre sobre la llegada de un fenómeno de El Niño 'muy fuerte' a Tucumán para el verano 2026-2027 debido a intensas anomalías climáticas.
  • El evento se perfila tras recientes tormentas de primavera y temperaturas récord en la región, en un marco condicionado por la falta de registros meteorológicos locales.
  • Hacia los próximos meses, los especialistas evalúan el riesgo de precipitaciones históricas y analizan medidas de prevención para mitigar posibles inundaciones.
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