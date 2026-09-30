Seguridad

Buscan a un quinto sospechoso por el crimen de una mujer en el barrio Barranquitas

Surgen más indicios para probar que una pelea por drogas inició el tiroteo.

EN PLENA INVESTIGACIÓN. El fiscal Carlos Sale estima que unas 15 personas participaron en el mortal enfrentamiento registrado el domingo.
EN PLENA INVESTIGACIÓN. El fiscal Carlos Sale estima que unas 15 personas participaron en el mortal enfrentamiento registrado el domingo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia tucumana busca a un quinto sospechoso por el asesinato de una mujer el domingo en el barrio Barranquitas, en un tiroteo vinculado a disputas por venta de drogas.
  • El hecho ocurrió tras un enfrentamiento armado entre dos bandas locales, donde la víctima recibió un balazo al salir a mirar. Cuatro acusados ya cumplen prisión preventiva.
  • El fiscal remitirá actuaciones a la Fiscalía de Narcomenudeo por venta de drogas, mientras se investiga a otros diez implicados en el violento enfrentamiento territorial.
Resumen generado con IA

Cuatro personas privadas de su libertad y una quinta prófuga. Ese es el resultado provisorio de la investigación que desarrolla el fiscal Carlos Sale por el crimen de una mujer que se registró el domingo en el este de la capital tucumana. La pesquisa está dejando al descubierto la violencia extrema que se vive en barrios donde distintos grupos se pelean por el dominio territorial.

En la segunda audiencia realizada por este caso surgieron nuevos detalles del mortal ataque. Según la teoría del fiscal Sale, Rodrigo “Pata” Navarro y su hermano “Sacha” se presentaron en el domicilio de la familia Guzmán, cuyos integrantes son conocidos en el barrio Barranquitas como “Los Pericotes”.

Después de una discusión que comenzó a los gritos y terminó a los golpes, los Navarro regresaron a su domicilio a buscar armas de fuego. Uno de ellos tomó una pistola nueve milímetros y comenzó a efectuar disparos contra la vivienda de la otra familia. Cuando se quedaron sin municiones, decidieron regresar a su casa.

“Los Pericotes” aprovecharon ese momento para ir a buscarlos y tomar represalias por lo que había ocurrido. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, un grupo de por lo menos ocho personas fue a tomar revancha. En ese momento, Isidora Isolina Décima (66) y su hija Fabiana Isabel Páez (48) decidieron salir a la puerta de su casa para ver qué estaba ocurriendo.

Páez recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte. Décima recibió un balazo en una de sus piernas. Las víctimas del tiroteo fueron trasladadas al Centro de Salud una vez que la balacera cesó.

EN PLENA AUDIENCIA. El auxiliar fiscal Alejandro Andole fundamenta durante el debate en el que se dictó la prisión preventiva a dos de los cuatro acusados. EN PLENA AUDIENCIA. El auxiliar fiscal Alejandro Andole fundamenta durante el debate en el que se dictó la prisión preventiva a dos de los cuatro acusados.

Personal de la ex Brigada, al mando de los comisarios Miguel Carabajal, Diego Bernachi y Susana Monteros, realizó allanamientos y operativos para dar con los protagonistas del enfrentamiento. Los investigadores detuvieron a siete personas, entre ellas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Un octavo sospechoso terminó entregándose el lunes.

La acusación

Al analizar la evidencia, Sale acusó de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones a tres de ellos, que, según la teoría del caso, habrían utilizado armas durante el enfrentamiento. El fiscal consiguió que a Gregorio “Goyo” y Benito “Kempes” Guzmán se les dictara la prisión preventiva por tres meses. Además, el adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva, estará alojado en el Instituto Cura Brochero durante 90 días.

Rodrigo "Pata" Navarro, que aparece como uno de los que habrían iniciado el enfrentamiento, fue acusado de abuso de arma de fuego y también permanecerá detenido 90 días.

La Policía, por pedido de Sale, está tras los pasos de “Sacha” Navarro. Además, el fiscal sigue investigando para tratar de determinar si hubo otra persona que utilizó un arma de fuego durante el tiroteo.

Hasta el momento, el representante del Ministerio Público estima que en el enfrentamiento participaron unas 15 personas, pero no todas ellas habrían utilizado armas de fuego, por lo que no existen elementos para acusarlas por el homicidio de Páez.

Los investigadores sostienen como principal hipótesis que la pelea entre “Los Pericotes” y los Navarro se habría originado por una disputa territorial vinculada con la venta de drogas. El fiscal Sale continúa reuniendo pruebas para remitir parte del expediente a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, a fin de que sus responsables evalúen si corresponde iniciar una investigación por comercialización de estupefacientes.

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