Mundo

Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas

Los registros de seguimiento de Flightradar24 confirmaron que el avión transmitió las tres señales durante el episodio que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas
Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv aterrizó de emergencia en Arabia Saudita el 30 de septiembre tras emitir alertas por un violento enfrentamiento en la cabina de mando.
  • El copiloto atacó al capitán y causó caídas bruscas. Pasajeros y pilotos a bordo redujeron al agresor, mientras el avión emitía señales clave de emergencia y secuestro.
  • Las autoridades investigan las causas del ataque que activó alertas militares, mientras el sector aéreo revisa los protocolos de seguridad ante interferencias ilícitas en vuelo.
Resumen generado con IA

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que el miércoles 30 de septiembre cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros, atravesó una situación crítica cuando se produjo un enfrentamiento en la cabina de mando. Mientras el avión experimentaba bruscos cambios de altitud, su transpondedor comenzó a emitir una serie de códigos internacionales que alertaron a los servicios de control aéreo y a las autoridades de seguridad.

Flydubai: cómo pudo aterrizar el avión si el capitán estaba herido y el copiloto había sido reducido por los pasajeros

Flydubai: cómo pudo aterrizar el avión si el capitán estaba herido y el copiloto había sido reducido por los pasajeros

La secuencia fue 7700, 7500 y nuevamente 7700. Cada número tiene un significado específico dentro de la aviación y permite comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de establecer una comunicación verbal inmediata con los controladores.

Los registros de seguimiento de Flightradar24 confirmaron que el avión transmitió las tres señales durante el episodio que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Qué significa el código 7700: una emergencia general

El primer código que emitió el avión fue el 7700, una señal internacional que indica que una aeronave atraviesa una emergencia que requiere atención prioritaria.

Se transmite a través del transpondedor, un dispositivo que permite a los controladores identificar el avión y recibir información sobre su posición y altitud. Cuando una aeronave selecciona el código 7700, los sistemas de control aéreo reciben una alerta que les permite reconocer que necesita asistencia inmediata.

Padre de dos hijos e ingeniero textil: quién es el capitán de FlyDubai proclamado "héroe" tras el ataque de su copiloto

Padre de dos hijos e ingeniero textil: quién es el capitán de FlyDubai proclamado héroe tras el ataque de su copiloto

El código no especifica cuál es el problema. Puede utilizarse ante distintas situaciones, como una falla mecánica, una emergencia médica, dificultades de control o cualquier otro episodio que ponga en riesgo la seguridad del vuelo.

Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas

En el caso de Flydubai, el 7700 fue registrado alrededor de las 5.28 GMT, mientras el avión volaba cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. Para ese momento, la aeronave ya había experimentado un descenso abrupto y cambios pronunciados de altitud.

La señal permitió que los controladores supieran que el vuelo necesitaba asistencia, aunque por sí sola no revelaba qué estaba sucediendo dentro de la cabina.

Qué significa el código 7500: interferencia ilícita o posible secuestro

Aproximadamente siete minutos después, el transpondedor cambió al código 7500, una de las señales más sensibles de la aviación comercial.

Este código se utiliza para advertir sobre una situación de interferencia ilícita, que puede incluir un secuestro, un intento de tomar el control de la aeronave o cualquier otra acción deliberada que comprometa su seguridad.

A diferencia del 7700, que comunica una emergencia general, el 7500 indica que podría existir una amenaza de seguridad a bordo. Por ese motivo, su activación puede desencadenar protocolos específicos de respuesta por parte de los controladores y las autoridades competentes.

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

En el episodio de Flydubai, el código fue transmitido alrededor de las 5.35 GMT, cuando el avión se encontraba cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. La señal generó preocupación en las autoridades israelíes y, según los reportes difundidos, motivó el despliegue preventivo de aviones de combate.

El uso del 7500 no constituye, por sí mismo, una confirmación de que se haya producido un secuestro. Es una alerta que comunica una posible interferencia ilícita y que debe ser evaluada junto con el resto de la información disponible.

En este caso, la señal cobró especial relevancia después de que se conociera que el copiloto había atacado al capitán y que varios pasajeros intervinieron para reducirlo. Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias y los motivos del enfrentamiento.

Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas

Por qué el avión volvió a emitir el código 7700

Cuando el Boeing 737 MAX 8 se aproximaba a Tabuk, el transpondedor volvió a transmitir el código 7700, es decir, la señal de emergencia general.

El cambio se produjo después de que el avión hubiera emitido el 7500 y comenzara a dirigirse hacia el aeropuerto saudí. Según los registros de seguimiento, la aeronave solicitó asistencia para aterrizar y finalmente llegó a tierra sin que se reportaran víctimas entre los pasajeros.

La nueva emisión del 7700 indicaba que la situación continuaba siendo una emergencia, aunque el avión ya se encaminaba hacia un aterrizaje.

La secuencia de señales permitió reconstruir parte de lo ocurrido durante el vuelo: primero se comunicó una emergencia general, luego se alertó sobre una posible interferencia ilícita y, finalmente, se volvió a informar que la aeronave necesitaba asistencia prioritaria.

Los códigos que alertaron a los controladores mientras los pasajeros intervenían

La transmisión de estas señales fue uno de los elementos que permitió a las autoridades seguir la evolución del episodio. Sin embargo, los códigos no explican por sí solos qué sucedió en la cabina ni quién los seleccionó.

De acuerdo con los testimonios difundidos, cuatro pasajeros intervinieron para reducir al copiloto, mientras dos pilotos de Flydubai que viajaban a bordo asumieron el control de la aeronave. El avión fue desviado hacia Tabuk, donde aterrizó de manera segura. La propia compañía confirmó que el personal de vuelo que viajaba como pasajero aseguró la aeronave y concretó el desvío.

La aerolínea informó que todos los pasajeros estaban a salvo y que las causas y los motivos del incidente permanecían bajo investigación. También pidió evitar especulaciones antes de que las autoridades pudieran establecer con precisión lo ocurrido.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”
1

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
2

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada
3

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?
4

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
5

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Ranking notas premium
Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas
1

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
3

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
4

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
5

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Más Noticias
Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

José Coronado arrasa en Netflix con una de las mejores series españolas: tiene 12 capítulos y es ideal para maratonear

José Coronado arrasa en Netflix con una de las mejores series españolas: tiene 12 capítulos y es ideal para maratonear

La historia real detrás de Cautiva: cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

La historia real detrás de "Cautiva": cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Primavera diferente en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y menos días de calor extremo

Primavera diferente en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y menos días de calor extremo

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Comentarios