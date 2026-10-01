Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas
Los registros de seguimiento de Flightradar24 confirmaron que el avión transmitió las tres señales durante el episodio que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.
Resumen para apurados
- Un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv aterrizó de emergencia en Arabia Saudita el 30 de septiembre tras emitir alertas por un violento enfrentamiento en la cabina de mando.
- El copiloto atacó al capitán y causó caídas bruscas. Pasajeros y pilotos a bordo redujeron al agresor, mientras el avión emitía señales clave de emergencia y secuestro.
- Las autoridades investigan las causas del ataque que activó alertas militares, mientras el sector aéreo revisa los protocolos de seguridad ante interferencias ilícitas en vuelo.
El vuelo FZ1073 de Flydubai, que el miércoles 30 de septiembre cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros, atravesó una situación crítica cuando se produjo un enfrentamiento en la cabina de mando. Mientras el avión experimentaba bruscos cambios de altitud, su transpondedor comenzó a emitir una serie de códigos internacionales que alertaron a los servicios de control aéreo y a las autoridades de seguridad.
La secuencia fue 7700, 7500 y nuevamente 7700. Cada número tiene un significado específico dentro de la aviación y permite comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de establecer una comunicación verbal inmediata con los controladores.
Los registros de seguimiento de Flightradar24 confirmaron que el avión transmitió las tres señales durante el episodio que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.
Qué significa el código 7700: una emergencia general
El primer código que emitió el avión fue el 7700, una señal internacional que indica que una aeronave atraviesa una emergencia que requiere atención prioritaria.
Se transmite a través del transpondedor, un dispositivo que permite a los controladores identificar el avión y recibir información sobre su posición y altitud. Cuando una aeronave selecciona el código 7700, los sistemas de control aéreo reciben una alerta que les permite reconocer que necesita asistencia inmediata.
El código no especifica cuál es el problema. Puede utilizarse ante distintas situaciones, como una falla mecánica, una emergencia médica, dificultades de control o cualquier otro episodio que ponga en riesgo la seguridad del vuelo.
En el caso de Flydubai, el 7700 fue registrado alrededor de las 5.28 GMT, mientras el avión volaba cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. Para ese momento, la aeronave ya había experimentado un descenso abrupto y cambios pronunciados de altitud.
La señal permitió que los controladores supieran que el vuelo necesitaba asistencia, aunque por sí sola no revelaba qué estaba sucediendo dentro de la cabina.
Qué significa el código 7500: interferencia ilícita o posible secuestro
Aproximadamente siete minutos después, el transpondedor cambió al código 7500, una de las señales más sensibles de la aviación comercial.
Este código se utiliza para advertir sobre una situación de interferencia ilícita, que puede incluir un secuestro, un intento de tomar el control de la aeronave o cualquier otra acción deliberada que comprometa su seguridad.
A diferencia del 7700, que comunica una emergencia general, el 7500 indica que podría existir una amenaza de seguridad a bordo. Por ese motivo, su activación puede desencadenar protocolos específicos de respuesta por parte de los controladores y las autoridades competentes.
En el episodio de Flydubai, el código fue transmitido alrededor de las 5.35 GMT, cuando el avión se encontraba cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. La señal generó preocupación en las autoridades israelíes y, según los reportes difundidos, motivó el despliegue preventivo de aviones de combate.
El uso del 7500 no constituye, por sí mismo, una confirmación de que se haya producido un secuestro. Es una alerta que comunica una posible interferencia ilícita y que debe ser evaluada junto con el resto de la información disponible.
En este caso, la señal cobró especial relevancia después de que se conociera que el copiloto había atacado al capitán y que varios pasajeros intervinieron para reducirlo. Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias y los motivos del enfrentamiento.
Por qué el avión volvió a emitir el código 7700
Cuando el Boeing 737 MAX 8 se aproximaba a Tabuk, el transpondedor volvió a transmitir el código 7700, es decir, la señal de emergencia general.
El cambio se produjo después de que el avión hubiera emitido el 7500 y comenzara a dirigirse hacia el aeropuerto saudí. Según los registros de seguimiento, la aeronave solicitó asistencia para aterrizar y finalmente llegó a tierra sin que se reportaran víctimas entre los pasajeros.
La nueva emisión del 7700 indicaba que la situación continuaba siendo una emergencia, aunque el avión ya se encaminaba hacia un aterrizaje.
La secuencia de señales permitió reconstruir parte de lo ocurrido durante el vuelo: primero se comunicó una emergencia general, luego se alertó sobre una posible interferencia ilícita y, finalmente, se volvió a informar que la aeronave necesitaba asistencia prioritaria.
Los códigos que alertaron a los controladores mientras los pasajeros intervenían
La transmisión de estas señales fue uno de los elementos que permitió a las autoridades seguir la evolución del episodio. Sin embargo, los códigos no explican por sí solos qué sucedió en la cabina ni quién los seleccionó.
De acuerdo con los testimonios difundidos, cuatro pasajeros intervinieron para reducir al copiloto, mientras dos pilotos de Flydubai que viajaban a bordo asumieron el control de la aeronave. El avión fue desviado hacia Tabuk, donde aterrizó de manera segura. La propia compañía confirmó que el personal de vuelo que viajaba como pasajero aseguró la aeronave y concretó el desvío.
La aerolínea informó que todos los pasajeros estaban a salvo y que las causas y los motivos del incidente permanecían bajo investigación. También pidió evitar especulaciones antes de que las autoridades pudieran establecer con precisión lo ocurrido.