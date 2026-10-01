Flydubai: qué significan los códigos de emergencia que se emitieron durante el vuelo y por qué encendieron las alarmas

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que el miércoles 30 de septiembre cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros, atravesó una situación crítica cuando se produjo un enfrentamiento en la cabina de mando. Mientras el avión experimentaba bruscos cambios de altitud, su transpondedor comenzó a emitir una serie de códigos internacionales que alertaron a los servicios de control aéreo y a las autoridades de seguridad.