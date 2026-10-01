Márama hizo viajar en el tiempo a los tucumanos: canciones, nostalgia y un desafío en el escenario

Paula, de 38 años, fue una de las que no quiso perderse la oportunidad. “Me encanta, los re escucho desde que salieron, quería estar sí o sí”, contó. En la misma sintonía estuvieron Matías, de 36, y Luciana Frasca, de 35, quienes recordaron que bailaban las canciones del grupo cuando tenían alrededor de 16 años. “Siempre nos gustó y hoy no quisimos dejar de ser adolescentes”, dijeron, y celebraron que el grupo haya llegado a Tucumán para que también los más chicos pudieran escuchar sus canciones.