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Lali Espósito y Pedro Rosemblat preparan su casamiento: pocos invitados y una decisión inesperada

La pareja ya tomó algunas decisiones sobre el gran día, aunque todavía mantiene bajo reserva varios detalles. Pedro Rosemblat fue quien adelantó cómo será la celebración y qué particularidad tendrá su look.

Lali Espósito y Pédro Rosemblat preaparan su boda
Lali Espósito y Pédro Rosemblat preaparan su boda Los Andes
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pedro Rosemblat y Lali Espósito ultiman los preparativos de su casamiento en Argentina, una ceremonia civil e íntima para celebrar su unión lejos de la prensa.
  • El conductor adelantó que no habrá iglesia ni políticos, mientras que la cantante ya celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro junto a su círculo íntimo.
  • Pese al gran interés mediático, la pareja busca preservar su privacidad, descartó firmar un acuerdo prenupcial y mantiene la fecha del evento bajo absoluta reserva.
Resumen generado con IA

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se acerca y, aunque la pareja decidió mantener bajo reserva varios detalles, el conductor reveló algunas pistas sobre cómo será la celebración. La boda tendrá pocos invitados, buscará preservar la intimidad y contará con una particularidad que Pedro ya confirmó: habrá traje para el gran día.

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Rosemblat habló con la prensa y contó que se encuentra tranquilo y feliz frente al compromiso. Consultado sobre sus nervios, calificó su nivel de ansiedad de 70 sobre 100, aunque aclaró que está "retranquilo y recontento". Además, prefirió no revelar la fecha exacta del casamiento y anticipó que será una celebración con un círculo reducido de personas.

Cómo será la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

"Va a ser algo muy íntimo", adelantó Pedro Rosemblat al ser consultado por los detalles del casamiento. El conductor también confirmó que habrá ceremonia civil, mientras que descartó, al menos por ahora, la posibilidad de una celebración religiosa. "Iglesia no creo que haya y civil sí, si no, no es un casamiento", explicó.

La pareja también decidió mantener cierta distancia de la exposición mediática durante la celebración. Rosemblat aseguró que no permitirá que la prensa presencie el festejo y remarcó que ambos intentarán preservar la intimidad del momento.

En ese sentido, también descartó la presencia de figuras del arco político entre los invitados. "Por supuesto que no va a haber figuras del arco político, es mi casamiento", afirmó.

Pedro Rosemblat ya confirmó cómo se vestirá

Uno de los pocos detalles concretos que el conductor reveló estuvo relacionado con su look. Ante la consulta sobre qué usaría para la boda, respondió con humor que llevará traje. "¡Y por supuesto que me voy a poner un traje! No voy a ir con la camiseta de Boca... ¡Me caso!", expresó entre risas.

Por ahora, la pareja mantiene en reserva otros aspectos de la celebración, entre ellos la fecha exacta y buena parte de la organización. Rosemblat también se mostró en contra de la idea de un acuerdo prenupcial y señaló que considera que sería demasiado para el momento que están atravesando.

Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito

Mientras la boda se mantiene rodeada de cierta reserva, Lali ya tuvo su despedida de soltera. La cantante viajó a Río de Janeiro junto a un grupo reducido de amigas para celebrar antes del casamiento.

Mery del Cerro, amiga de Lali desde los años de Casi Ángeles, compartió imágenes del viaje en sus redes sociales. También participaron Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite.

Durante una de las noches, las amigas compartieron una cena con un particular código de vestimenta: Lali llevó un conjunto blanco, mientras que sus amigas vistieron de negro. Todas completaron el look con un accesorio en común: antifaces con orejas de conejo.

La despedida de soltera mostró parte del festejo que Lali eligió compartir con sus amigas, mientras que los detalles de la boda continúan bajo resguardo.

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