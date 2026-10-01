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Préstamos para autos de Banco Nación: cómo financiar el 100% de un 0km o usado en Tucumán

El Banco de la Nación Argentina relanzó su línea de préstamos +Autos con BNA, un crédito digital en pesos o UVA que permite financiar hasta el 100% de vehículos nuevos o usados hasta en 72 meses sin acudir a la sucursal.

Créditos de Banco Nación: cómo acceder
Créditos de Banco Nación: cómo acceder (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Nación relanzó en Tucumán préstamos digitales de hasta $100 millones para financiar el 100% de autos 0km y usados, facilitando el acceso al vehículo propio.
  • El trámite es 100% digital e inicia en agencias adheridas, con plazos de hasta 72 meses a tasa fija o 60 en UVA, sin garantías prendarias ni requisitos presenciales.
  • La medida busca reactivar la venta de unidades nacionales e importadas y proyecta democratizar el recambio vehicular mediante cuotas sujetas a la evolución salarial.
Resumen generado con IA

Conseguir el auto propio puede ser un desafío complejo para quienes buscan contar con movilidad propia y un vehículo particular. Desde la carga impositiva hasta los valores locales que pueden superar ampliamente a los de otros países, conseguir el primer auto pareciera ser un anhelo lejano. Sin embargo, existen algunas herramientas de financiamiento que permiten cubrir hasta el 100% del valor de un vehículo 0Km y hasta opciones para limitar las cuotas según la evolución de los salarios, como es el caso de la nueva línea de crédito del Banco Nación (BNA).

Cartas de lectores: préstamos con fondos de Anses

El Banco de la Nación lanzó desde comienzos de septiembre una nueva modalidad de créditos atados a la inflación (UVA) que permite acceder tanto a vehículos 0Km como usados. Esta herramienta no establece un monto mínimo de haberes, mientras que la solicitud de préstamo puede ser de un mínimo de $1.000.000 hasta $100.000.000, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido), excluyendo gastos adicionales como el patentamiento.

Características clave del financiamiento y plazos de pago

Entre los aspectos principales del crédito, la entidad remarcó que el trámite es completamente ágil, seguro y 100% digital, por lo que los solicitantes no deben presentar garantías prendarias ni realizar trámites presenciales en el banco. El préstamo está disponible tanto en pesos como en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) bajo el sistema de amortización francés. En cuanto a las alternativas de plazo, se puede optar por hasta 72 meses en el caso de la tasa fija y hasta 60 meses para las opciones en UVA.

La propuesta está dirigida a personas humanas a partir de los 18 años aptas para ser asistidas crediticiamente. Cabe destacar que las empresas y personas jurídicas quedan excluidas de esta línea. Para quienes no son clientes del BNA, es posible solicitarlo descargando la app BNA+ y dándose de alta. La cuota se debitará automáticamente de forma mensual de una caja de ahorro a nombre del titular. Respecto a los modelos disponibles, la medida alcanza tanto a unidades de origen nacional como importadas.

El circuito de solicitud inicia directamente en las concesionarias adheridas. El interesado debe presentarse con su DNI, consultar por la oferta "+Autos con BNA" e iniciar la carga de datos con el vendedor. Tras la carga del vehículo y los datos del comprador, se envía un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde el celular. Una vez finalizado el proceso, la aprobación del préstamo se realiza de manera inmediata.

Concesionarias adheridas en Tucumán

Para tramitar la línea de crédito en la provincia, los interesados pueden dirigirse a las agencias oficiales y concesionarias asociadas dentro del territorio tucumano. Allí se debe consultar directamente por el stock disponible de unidades incluidas en el programa +Autos con BNA. 

A continuación, el listado detallado de puntos de venta adheridos con sus correspondientes direcciones:

Tucumán (San Miguel de Tucumán y alrededores):

  • Alberdi SA: Av. Belgrano 3150
  • Alperovich SA: Av. Colón 201
  • Automotores San Martín: Av. San Martín 1050
  • Bier Auto: Av. Roca 1250
  • Car One Tucumán: Av. Siria 2200
  • Cipolletti SA: Av. Benjamín Aráoz 500
  • Leon Alperovich S.A.C.I.F.I.: Av. Adolfo de la Vega 350
  • Luz Automotores: Av. Mate de Luna 2800
  • Ruiz Automotores: Av. Ejército del Norte 950
  • Tucumán Cars S.R.L.: Av. Néstor Kirchner 2500
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