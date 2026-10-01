Préstamos para autos de Banco Nación: cómo financiar el 100% de un 0km o usado en Tucumán

Conseguir el auto propio puede ser un desafío complejo para quienes buscan contar con movilidad propia y un vehículo particular. Desde la carga impositiva hasta los valores locales que pueden superar ampliamente a los de otros países, conseguir el primer auto pareciera ser un anhelo lejano. Sin embargo, existen algunas herramientas de financiamiento que permiten cubrir hasta el 100% del valor de un vehículo 0Km y hasta opciones para limitar las cuotas según la evolución de los salarios, como es el caso de la nueva línea de crédito del Banco Nación (BNA).