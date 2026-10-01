La historia real detrás de "Cautiva": cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

La miniserie "Cautiva", dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, reconstruye una historia inspirada en un caso real ocurrido en 2016 en el convento de Nogoyá, Entre Ríos. Uno de los aspectos más estremecedores del relato es el régimen de castigos y sometimiento que, según contó Silvia Albarenque, sufrió durante los años que permaneció como religiosa.