La desgarradora historia real detrás de Cautiva: cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

La historia de Silvia fue una de las que salió a la luz en 2016, cuando una investigación periodística de Daniel Enz, titulada "El convento del sufrimiento", reveló denuncias de exreligiosas sobre las condiciones de vida dentro del monasterio de Nogoyá. El caso derivó en una investigación judicial que involucró a la entonces superiora Luisa Esther Toledo y a las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña.