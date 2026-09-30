Preocupación por el hielo de la Antártida: alcanzó uno de sus niveles más bajos

Resumen para apurados
- Científicos alertaron que el hielo marino de la Antártida cayó a mínimos históricos en agosto debido al calentamiento oceánico y a patrones anómalos de viento.
- El programa Copernicus registró una superficie 6,5% inferior a la media histórica, siendo el cuarto nivel más bajo para agosto desde el inicio de las mediciones satelitales.
- La reiteración de cifras mínimas preocupa a los expertos, quienes investigan si esto refleja anomalías climáticas temporales o una transformación irreversible del hielo polar.
El hielo marino que rodea a la Antártida alcanzó uno de los niveles más bajos registrados, una situación que mantiene en alerta a la comunidad científica. La superficie congelada quedó casi un millón de kilómetros cuadrados por debajo del promedio histórico, mientras los investigadores estudian los factores que explican esta situación y sus posibles consecuencias.
Entre las causas que se analizan aparecen las temperaturas del océano, los cambios en los patrones de viento y las variaciones en la circulación atmosférica. Estos factores pueden influir en la formación, distribución y permanencia del hielo alrededor del continente.
Los datos del programa europeo Copernicus ya habían advertido sobre una situación excepcional durante agosto. Ese mes, la extensión promedio del hielo marino antártico fue de 17 millones de kilómetros cuadrados, un 6,5% por debajo del promedio correspondiente al período 1991-2020.
Se trató, además, del cuarto registro más bajo para un mes de agosto desde el comienzo de las observaciones satelitales.
Las mayores anomalías se registraron en sectores del mar de Amundsen y del océano Índico. En algunas de esas regiones, los vientos provenientes del norte desplazaron el hielo hacia el continente y estuvieron acompañados por temperaturas superiores a las habituales.
Qué preocupa a los científicos
La extensión del hielo marino antártico presenta importantes variaciones de un año a otro, por lo que un registro excepcionalmente bajo no permite por sí solo determinar una tendencia definitiva.
Sin embargo, la sucesión de valores inusualmente bajos observados durante los últimos años mantiene la atención de los científicos.
El principal interrogante es si estos registros responden a una sucesión de años extremos o si forman parte de una transformación más duradera en el comportamiento del hielo que rodea a la Antártida.
Mientras continúan los estudios, los investigadores siguen analizando la interacción entre el océano, la atmósfera y los patrones de viento para determinar qué factores están detrás de la baja extensión registrada y qué puede ocurrir en los próximos años.