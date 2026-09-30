Boca prepara cambios para recibir a Unión: las dudas de Arruabarrena en el “11”

Una de las principales dudas aparece en el ataque. Leonel Flores, delantero de 19 años, fue desafectado de la Selección Argentina por decisión de Lionel Scaloni para que pueda sumar minutos con Boca y se reincorporará a los entrenamientos este jueves. Su presencia desde el arranque dependerá de cómo responda físicamente a un día del partido.