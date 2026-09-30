Boca prepara cambios para recibir a Unión: las dudas de Arruabarrena en el “11”

Resumen para apurados
- Rodolfo Arruabarrena analiza cambios en Boca para recibir este viernes a Unión en La Bombonera por el Torneo Clausura, debido al desgaste físico y la seguidilla de partidos.
- Las dudas pasan por la defensa, con Herrera con molestias, y el ataque entre Flores y Villa. Además, el DT mantendría a Merentiel pese a los tres goles de Valencia ante Racing.
- Arruabarrena busca rotar para evitar lesiones graves y sostener la competitividad en un calendario exigente, perfilando al plantel para el tramo decisivo del semestre.
Boca ya empieza a perfilar el equipo que recibirá este viernes a Unión de Santa Fe en La Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Con un calendario exigente y varios futbolistas con molestias o desgaste físico, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar algunos retoques para no correr riesgos innecesarios.
Una de las principales dudas aparece en el ataque. Leonel Flores, delantero de 19 años, fue desafectado de la Selección Argentina por decisión de Lionel Scaloni para que pueda sumar minutos con Boca y se reincorporará a los entrenamientos este jueves. Su presencia desde el arranque dependerá de cómo responda físicamente a un día del partido.
La alternativa es Sebastián Villa, aunque el extremo tampoco llega en condiciones ideales: no pudo entrenarse durante la mañana del miércoles debido a un cuadro febril. El cuerpo técnico evalúa cuidar a Flores pensando en el tramo final del semestre y, al mismo tiempo, darle rodaje a Villa.
Una duda también en la defensa
Facundo Herrera es otro de los futbolistas que podría descansar. El defensor no pudo completar el partido frente a Racing por la Copa Argentina debido a una molestia muscular y Arruabarrena analiza preservarlo para evitar una lesión mayor.
En caso de que no juegue, Marco Pellegrino y Ayrton Costa aparecen como las principales opciones para ocupar su lugar. Costa vuelve a estar disponible después de más de 40 días de recuperación por un desgarro.
Más allá de esas variantes, el entrenador mantendría buena parte de la columna vertebral. Miguel Merentiel seguiría como delantero centro titular pese al hat-trick convertido por Enner Valencia ante Racing en Rosario, mientras que Leandro Paredes también continuaría desde el inicio, aun arrastrando algunas molestias físicas.
El probable equipo de Boca
De esta manera, Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.
Arruabarrena terminará de definir el equipo después de las últimas prácticas, con la prioridad de encontrar equilibrio entre competitividad y descanso en un momento cargado de partidos.