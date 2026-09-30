DeportesFútbol

Boca prepara cambios para recibir a Unión: las dudas de Arruabarrena en el “11”

El entrenador analiza variantes en ataque y defensa por el desgaste físico del plantel, mientras mantiene a varios referentes entre los titulares.

EN DUDA. Rodolfo Arruabarrena analiza variantes para el partido frente a Unión y terminará de definir el “11” de Boca en las últimas prácticas.
EN DUDA. Rodolfo Arruabarrena analiza variantes para el partido frente a Unión y terminará de definir el “11” de Boca en las últimas prácticas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rodolfo Arruabarrena analiza cambios en Boca para recibir este viernes a Unión en La Bombonera por el Torneo Clausura, debido al desgaste físico y la seguidilla de partidos.
  • Las dudas pasan por la defensa, con Herrera con molestias, y el ataque entre Flores y Villa. Además, el DT mantendría a Merentiel pese a los tres goles de Valencia ante Racing.
  • Arruabarrena busca rotar para evitar lesiones graves y sostener la competitividad en un calendario exigente, perfilando al plantel para el tramo decisivo del semestre.
Resumen generado con IA

Boca ya empieza a perfilar el equipo que recibirá este viernes a Unión de Santa Fe en La Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Con un calendario exigente y varios futbolistas con molestias o desgaste físico, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar algunos retoques para no correr riesgos innecesarios.

Una de las principales dudas aparece en el ataque. Leonel Flores, delantero de 19 años, fue desafectado de la Selección Argentina por decisión de Lionel Scaloni para que pueda sumar minutos con Boca y se reincorporará a los entrenamientos este jueves. Su presencia desde el arranque dependerá de cómo responda físicamente a un día del partido.

La alternativa es Sebastián Villa, aunque el extremo tampoco llega en condiciones ideales: no pudo entrenarse durante la mañana del miércoles debido a un cuadro febril. El cuerpo técnico evalúa cuidar a Flores pensando en el tramo final del semestre y, al mismo tiempo, darle rodaje a Villa.

Una duda también en la defensa

Facundo Herrera es otro de los futbolistas que podría descansar. El defensor no pudo completar el partido frente a Racing por la Copa Argentina debido a una molestia muscular y Arruabarrena analiza preservarlo para evitar una lesión mayor.

En caso de que no juegue, Marco Pellegrino y Ayrton Costa aparecen como las principales opciones para ocupar su lugar. Costa vuelve a estar disponible después de más de 40 días de recuperación por un desgarro.

Más allá de esas variantes, el entrenador mantendría buena parte de la columna vertebral. Miguel Merentiel seguiría como delantero centro titular pese al hat-trick convertido por Enner Valencia ante Racing en Rosario, mientras que Leandro Paredes también continuaría desde el inicio, aun arrastrando algunas molestias físicas.

El probable equipo de Boca

De esta manera, Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

Arruabarrena terminará de definir el equipo después de las últimas prácticas, con la prioridad de encontrar equilibrio entre competitividad y descanso en un momento cargado de partidos.

Temas Club Atlético Boca JuniorsRodolfo ArruabarrenaTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Deportivo Aguilares no afloja: ganó todo y manda con puntaje ideal en el Clausura

Deportivo Aguilares no afloja: ganó todo y manda con puntaje ideal en el Clausura

Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Maniobra millonaria en la Fórmula 1: el gigante chino que acecha a Alpine y el futuro de Franco Colapinto
2

Maniobra millonaria en la Fórmula 1: el gigante chino que acecha a Alpine y el futuro de Franco Colapinto

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
3

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados
4

Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
5

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

Ranking notas premium
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
3

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
4

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
5

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Más Noticias
Otro dolor de cabeza para Falcioni: dos lesiones complican a Atlético Tucumán antes de recibir a Barracas

Otro dolor de cabeza para Falcioni: dos lesiones complican a Atlético Tucumán antes de recibir a Barracas

Así es la casa de Franco Colapinto en Mónaco: el detalle inesperado de su departamento con vistas al mar

Así es la casa de Franco Colapinto en Mónaco: el detalle inesperado de su departamento con vistas al mar

Con la guardia alta: San Martín ya conoce a las autoridades para recibir a Gimnasia y Tiro

Con la guardia alta: San Martín ya conoce a las autoridades para recibir a Gimnasia y Tiro

Maniobra millonaria en la Fórmula 1: el gigante chino que acecha a Alpine y el futuro de Franco Colapinto

Maniobra millonaria en la Fórmula 1: el gigante chino que acecha a Alpine y el futuro de Franco Colapinto

Tras el escándalo en Jujuy, pararon al línea que le anuló el gol lícito a San Martín pero Amiconi seguirá dirigiendo

Tras el escándalo en Jujuy, pararon al línea que le anuló el gol lícito a San Martín pero Amiconi seguirá dirigiendo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Comentarios