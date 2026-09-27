Deportivo Aguilares no afloja: ganó todo y manda con puntaje ideal en el Clausura

Deportivo Aguilares no afloja. El conjunto dirigido por Ernesto Luna atraviesa una campaña perfecta en el Torneo Clausura de la Liga Tucumana: seis partidos jugados, seis victorias y 18 puntos sobre 18 posibles. En la sexta fecha volvió a demostrar toda su contundencia y goleó como visitante 5-0 a San Lorenzo de Santa Ana para mantenerse cómodamente en lo más alto de la zona F.
Santiago Díaz, por duplicado, Carlos Gauna, también con dos tantos, y Ricardo Sosa marcaron para el “Celeste”, que sigue avanzando a paso firme y ya se convirtió en uno de los grandes protagonistas del certamen.
Jorge Newbery aparece como escolta luego de imponerse 3-1 como visitante sobre Sportivo Trinidad. Nahuel Zenteno, en dos oportunidades, y Agustín Olea fueron los autores de los goles.
Deportivo Marapa también sumó de a tres al derrotar 2-1 a Santa Ana, con un doblete de Luis Navarro. Gonzalo Salinas marcó el descuento. En tanto, Graneros, último campeón del Apertura, empató 0-0 en su visita a Deportivo Llorens.
Unión Simoca se prende en la zona E
En la zona E, Alto Verde continúa como único puntero con 12 puntos y este domingo visitará a Ñuñorco, en Monteros, desde las 16.
Unión Simoca consiguió una victoria importante al golear 4-1 a Azucarera Argentina y se metió en zona de clasificación. Luciano Argañaraz fue la gran figura al convertir un triplete, mientras que Tomás Adanto completó la goleada. José Domínguez marcó para el conjunto local.
En León Rougés, Santa Rosa y San Ramón igualaron 0-0.
Concepción FC, segundo e invicto, recién jugará el miércoles, cuando visite a La Providencia. El conjunto de la “Perla del Sur” buscará una victoria que le permita alcanzar la cima.
Almirante Brown alcanzó a Bella Vista
La zona D tiene ahora dos equipos en lo más alto. Almirante Brown aprovechó su contundente victoria para alcanzar a Bella Vista: ambos suman 11 puntos.
El “Marino” apabulló 5-0 a Santa Lucía. Alejo Distaulo y Daniel Gómez marcaron por duplicado, mientras que Jesús Soraire completó la goleada.
Bella Vista, por su parte, empató 0-0 con Famaillá.
El miércoles se enfrentarán San Fernando y San Pablo, mientras que por el interzonal Ateneo Parroquial de Alderetes jugará frente a Experimental.
Garmendia no detiene su marcha
Garmendia continúa siendo una de las grandes sorpresas del Clausura. El equipo suma 14 puntos, permanece invicto y lidera la zona C. En esta jornada derrotó 2-1 a San Juan, con goles de Aquiles Villagrán y Alejandro Coronel. Agustín Sequeira marcó para el perdedor.
Atlético Concepción, un punto por debajo, consiguió una importante victoria al superar 2-0 a San Lorenzo en Delfín Gallo. Jonatan Amaya convirtió los dos tantos.
Lastenia y Cruz Alta igualaron 1-1, con goles de Samuel Páez y Julio Salas, respectivamente.
Por el interzonal, Unión del Norte consiguió un valioso triunfo al superar 3-1 a Argentinos del Norte, en Burruyacú. Daniel Contreras, Enzo Sánchez y Rodrigo Serrano, de penal, marcaron para el ganador. Daniel Corbalán, también desde los doce pasos, anotó para Argentinos.
Pese a la derrota, los “Sagrados” continúan como líderes de la zona B.
La zona B, con todo abierto
San Martín y Tucumán Central igualaron 1-1, mientras que Amalia y Sportivo Guzmán también repartieron puntos con el mismo resultado.
La actividad continuará el jueves con el partido entre Atlético y San Juan.
Talleres sigue arriba
En la zona A, Talleres continúa como líder con 12 puntos después de empatar 2-2 como visitante ante Juventud Unida. Franco Delgado y “Jagui” Delgado marcaron para Talleres, mientras que Nicolás Roldán y Luis Robledo anotaron para Juventud Unida.
Villa Mitre, en tanto, consiguió una importante victoria fuera de casa al derrotar 2-1 a All Boys. Ronaldo Romero y Gonzalo Quinteros anotaron para el ganador, mientras que Jenaro Guevara convirtió para el local.
El miércoles se enfrentarán San José y Central Norte.
Ascenso: Eudoro Avellaneda y La Florida mandan
También se disputó la sexta fecha de la etapa final del Torneo Anual de Ascenso. Eudoro Avellaneda continúa como líder del grupo A, mientras que La Florida manda en el grupo B.
Por la zona A, Eudoro Avellaneda igualó 2-2 en su visita a Barrio 20 de Junio. Franco Ruiz y Ovejero marcaron para el conjunto de Los Ralos, mientras que Emiliano Alzogaray y Toledo anotaron para el local.
Este lunes, desde las 16, La Candelaria recibirá a Unión del Valle. El jueves se enfrentarán Alianza Deportiva y Deportivo Trancas.
En el grupo B, La Florida consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 3-2 a Los Independientes, en Tafí Viejo. Kevin Veliz, César Montiglio y un gol en contra le dieron la victoria al conjunto visitante. Cristofer Delmidio y Daniel Balderrama marcaron para el local.
Pozo Largo y Fundación MAPA igualaron 1-1.
La fecha continuará mañana, desde las 16, con el encuentro entre Rejunte FC y Sacachispas.
El Clausura entra así en una etapa cada vez más atractiva. Aguilares sostiene una campaña perfecta y marca el ritmo en la zona F, mientras que en los demás grupos las diferencias siguen siendo mínimas y cada fecha comienza a tener un peso decisivo en la pelea por la clasificación.