Deportivo Aguilares no afloja: ganó todo y manda con puntaje ideal en el Clausura

Deportivo Aguilares no afloja. El conjunto dirigido por Ernesto Luna atraviesa una campaña perfecta en el Torneo Clausura de la Liga Tucumana: seis partidos jugados, seis victorias y 18 puntos sobre 18 posibles. En la sexta fecha volvió a demostrar toda su contundencia y goleó como visitante 5-0 a San Lorenzo de Santa Ana para mantenerse cómodamente en lo más alto de la zona F.