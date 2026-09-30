Leonardo Madelón llenó de elogios a Boca antes de visitar la Bombonera: “Es imbatible”
El entrenador de Unión consideró al “Xeneize” como el mejor equipo del fútbol argentino, destacó el mediocampo y comparó a Leandro Paredes con Ricardo Bochini. También aseguró que Rodolfo Arruabarrena tiene el “gen Bianchi”.
Resumen para apurados
- En la previa de la fecha 11, el DT de Unión, Leonardo Madelón, afirmó que Boca es "imbatible" antes de visitarlo en la Bombonera debido a su alto nivel futbolístico.
- El técnico destacó el mediocampo xeneize, comparó la lucidez de Leandro Paredes con Ricardo Bochini y sostuvo que Rodolfo Arruabarrena posee el "gen" de Carlos Bianchi.
- Las declaraciones consolidan a Boca como el máximo candidato del certamen y anticipan un planteo de máxima exigencia defensiva para Unión durante su visita a la Bombonera.
En la previa del partido entre Boca y Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, Leonardo Madelón sorprendió con una contundente valoración sobre el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El entrenador del “Tatengue” colocó al conjunto xeneize por encima del resto del fútbol argentino y reconoció la dificultad del desafío que tendrá en la Bombonera.
“Boca es imbatible, el mejor equipo”, aseguró Madelón. Incluso fue más allá al analizar las posibilidades de su equipo. “Para mí Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino”, sostuvo.
Los elogios de Madelón a Paredes
Uno de los principales focos de su análisis estuvo puesto en Leandro Paredes. “Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza...”, explicó.
Madelón incluso comparó su capacidad para escapar de la presión con la de Ricardo Bochini. “A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental”, recordó.
El entrenador de Unión también destacó el funcionamiento del mediocampo. “Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar, el medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible”, insistió.
Finalmente, Madelón vinculó el presente del equipo con una característica histórica del club. Después de observar los partidos frente a San Lorenzo y Racing, resaltó el compromiso colectivo y trazó un paralelismo entre Arruabarrena y Carlos Bianchi.
“Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo”, señaló. Y concluyó con otra comparación contundente: “Vasco puede que tenga el gen Bianchi”.