Leonardo Madelón llenó de elogios a Boca antes de visitar la Bombonera: “Es imbatible”

En la previa del partido entre Boca y Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, Leonardo Madelón sorprendió con una contundente valoración sobre el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El entrenador del “Tatengue” colocó al conjunto xeneize por encima del resto del fútbol argentino y reconoció la dificultad del desafío que tendrá en la Bombonera.