Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 1 de octubre: ¿llueve o sale el sol?

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este jueves 1 de octubre en Tucumán una jornada inestable con lluvias aisladas y temperaturas de 15 °C a 21 °C por la persistencia de humedad.
- Las precipitaciones afectarán la mañana, tarde y noche con chances de hasta el 40%, acompañadas por vientos leves de entre 7 y 12 km/h desde distintos sectores.
- El tiempo mejorará hacia el fin de semana con un marcado ascenso térmico: se esperan máximas de 27 °C el viernes y hasta 30 °C el sábado en la provincia.
El tiempo en Tucumán tendrá este jueves 1 de octubre de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad y las lluvias aisladas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en San Miguel de Tucumán se ubicará entre los 15 °C y los 21 °C.
El pronóstico oficial prevé lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, mientras que durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40% en los distintos períodos del día.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana
Durante la madrugada, la temperatura rondará los 17 °C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0%.
Hacia la mañana, el panorama cambiará y se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 15 °C. El viento soplará del sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde
La temperatura subirá durante la tarde hasta alcanzar una máxima de 21 °C. Sin embargo, el cielo continuará inestable y el pronóstico contempla tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
El viento rotará al noreste y mantendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
Durante la noche del jueves también se esperan lluvias aisladas, con una temperatura estimada de 20 °C y viento del oeste, de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico extendido anticipa una mejora de las condiciones durante los próximos días, aunque con temperaturas que volverán a subir. Para el viernes 2 de octubre, el SMN prevé una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C, mientras que el sábado podría alcanzar los 30 °C.
Las previsiones meteorológicas pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN.