Atlético rescató un empate ante Banfield y sigue sumando en Reserva

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán empató 1-1 como visitante ante Banfield por la fecha 11 de la Reserva de la Zona A, gracias a un gol de Carlos Abeldaño tras ir en desventaja.
- Jeremías Acosta abrió el marcador para el local, pero el Decano reaccionó con asistencia de Lucas Videla. El equipo venía de superar 1-0 a Central Córdoba.
- Con cuatro puntos sumados de visitante, Atlético quedó a tres unidades del cuarto puesto y buscará acercarse a la clasificación cuando reciba a Talleres en la fecha 12.
Atlético sumó un punto en su visita a Banfield. El equipo dirigido por Ramiro González igualó 1 a 1 ante el “Taladro”, por la fecha 11 de la Zona A, y se mantiene en la decimotercera posición, a tres puntos de Vélez, que ocupa el cuarto lugar con 16 unidades y todavía debe jugar su partido correspondiente a la jornada.
Las emociones llegaron en el complemento. Banfield golpeó primero y se puso en ventaja a través de Jeremías Acosta, pero el conjunto tucumano reaccionó rápidamente y encontró el empate en los pies de Carlos Abeldaño.
La jugada nació por el sector izquierdo, donde Lucas Videla realizó una acción personal y generó el espacio para asistir a Abeldaño, que no perdonó y estableció el 1 a 1.
Atlético, incluso, tuvo posibilidades para quedarse con los tres puntos. Abeldaño fue protagonista de varias de las situaciones más claras y estuvo muy cerca de convertir nuevamente, al punto que uno de sus remates terminó impactando en el palo.
El empate le permitió al equipo de Ramiro González cerrar con cuatro puntos sobre seis posibles esta serie de dos partidos consecutivos como visitante. En la fecha anterior había conseguido una importante victoria frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 1 a 0, en el encuentro interzonal.
Ahora el desafío volverá a ser en casa. Por la fecha 12, Atlético recibirá a Talleres el jueves 8 de octubre, desde las 15, en el Complejo José Salmoiraghi. Será una nueva oportunidad para que el equipo de Reserva prolongue el buen momento que mostró fuera de casa y siga sumando en la Zona A.