Atlético rescató un empate ante Banfield y sigue sumando en Reserva

Atlético sumó un punto en su visita a Banfield. El equipo dirigido por Ramiro González igualó 1 a 1 ante el “Taladro”, por la fecha 11 de la Zona A, y se mantiene en la decimotercera posición, a tres puntos de Vélez, que ocupa el cuarto lugar con 16 unidades y todavía debe jugar su partido correspondiente a la jornada.