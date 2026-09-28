Atlético Tucumán recupera a Franco Nicola para recibir a Barracas

Resumen para apurados
- El Tribunal de AFA habilitó a Franco Nicola en Atlético Tucumán para jugar este sábado ante Barracas en el José Fierro, tras cumplir su sanción disciplinaria.
- El volante había sido expulsado frente a River Plate tras cometer una infracción y no estuvo presente en la reciente derrota del Decano frente a Aldosivi.
- Su regreso amplía las opciones de Julio Falcioni ante un calendario cargado que incluye visitar a Gimnasia La Plata y disputar las semifinales de Copa Argentina.
Atlético Tucumán tendrá nuevamente disponible a Franco Nicola para el partido frente a Barracas Central, que se disputará este sábado desde las 17 en el Monumental José Fierro. El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción que pesaba sobre el mediocampista y Julio César Falcioni podrá incluirlo en la convocatoria.
La resolución quedó asentada en el Boletín N° 6952, correspondiente a la sesión realizada de manera telemática el 24 de septiembre. Allí, en el expediente 99849, el organismo resolvió: “Se da por cumplida la sanción al jugador Franco Nicola Albanell, del Club Atlético Tucumán”, de acuerdo con el artículo 25 del Código Disciplinario.
La sanción correspondía a la expulsión que Nicola sufrió en la derrota 2-1 frente a River Plate, luego de una infracción sobre Lucas Martínez Quarta.
De esta manera, el volante volverá a estar habilitado y será una alternativa más para Falcioni de cara al encuentro con Barracas Central.
Nicola vuelve a estar disponible
Nicola venía formando parte de las opciones habituales del entrenador y su regreso amplía las variantes para conformar el medio campo en un tramo de calendario cargado.
Después del partido frente a Barracas, Atlético deberá visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes 9 de octubre, desde las 18, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Así, mientras el “Decano” también espera novedades sobre la programación de la semifinal de la Copa Argentina, Falcioni ya sabe que podrá volver a contar con Nicola para el compromiso del sábado. Resta saber si el DT lo incorporará al equipo en lugar de Julián Fernández, su reemplazante en la derrota con Aldosivi.