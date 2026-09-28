Atlético Tucumán recupera a Franco Nicola para recibir a Barracas

Atlético Tucumán tendrá nuevamente disponible a Franco Nicola para el partido frente a Barracas Central, que se disputará este sábado desde las 17 en el Monumental José Fierro. El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción que pesaba sobre el mediocampista y Julio César Falcioni podrá incluirlo en la convocatoria.