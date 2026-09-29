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George Russell largará último en Malasia y recibe un duro golpe en la pelea por el título

Mercedes cambiará la unidad de potencia del británico y deberá penalizar por superar el límite reglamentario. Franco Colapinto, en tanto, perderá cinco posiciones en la grilla por el incidente de Bakú.

George Russell, de Mercedes.
George Russell, de Mercedes.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • George Russell largará último en el Gran Premio de Malasia este fin de semana porque Mercedes instalará una nueva unidad de potencia que excede el límite permitido.
  • El británico venía de ganar en Azerbaiyán y marcha segundo en el torneo a 66 puntos de Kimi Antonelli. Franco Colapinto también perderá cinco puestos por sanción.
  • La penalización complica su pelea por el título mundial, por lo que Russell necesitará una gran remontada en Sepang para acortar distancias y mantener sus chances.
Resumen generado con IA

George Russell deberá afrontar un desafío mayúsculo en el próximo Gran Premio de Malasia. Mercedes instalará una nueva unidad de potencia en su monoplaza y, al exceder el límite de modificaciones permitido por el reglamento, el británico tendrá que largar desde la última posición en el Circuito de Sepang.

La penalización llegará en un momento especialmente delicado para Russell. El piloto viene de conseguir una victoria de punta a punta en el Gran Premio de Azerbaiyán, resultado que lo volvió a colocar en la pelea por el campeonato.

El castigo quedará oficialmente ratificado este viernes, cuando Mercedes monte el nuevo componente durante la primera jornada de entrenamientos en Malasia.

Russell deberá remontar en Sepang

Después de 15 competencias, Russell ocupa el segundo puesto del Campeonato de Pilotos con 236 puntos, a 66 unidades de su compañero Andrea Kimi Antonelli, líder con 306.

Mercedes ya atravesó una situación similar durante esta temporada. Antonelli recibió la misma penalización en el Gran Premio de Monza y debió largar desde el 19° puesto. Sin embargo, protagonizó una remontada que terminó con victoria.

Russell buscará ahora repetir una recuperación de esas características en Sepang para reducir el impacto de la sanción en la lucha por el campeonato.

El británico no será el único piloto penalizado en Malasia. Franco Colapinto perderá cinco posiciones en la grilla de salida como consecuencia del incidente que protagonizó con Pierre Gasly y Lando Norris durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

Así, la carrera en Sepang comenzará condicionada por dos sanciones importantes: Russell partirá desde el fondo, mientras que el argentino deberá retroceder cinco lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación.

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