Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento

La denuncia de Cecilia Milone contra Nito Artaza

De acuerdo con los mensajes que trascendieron en medios de comunicación, Milone contó a una persona de su círculo que pasó días difíciles después de la entrevista y que había concurrido a la Oficina de Violencia Doméstica para realizar una denuncia contra Artaza por el supuesto hostigamiento que, según su relato, sufrió a través de la televisión.