Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento
La actriz y cantante se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y denunció a su expareja después de una entrevista televisiva en la que Artaza habló sobre la relación entre ambos. Milone aseguró que atraviesa un momento de angustia y que busca recuperar la normalidad.
Resumen para apurados
- Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento en la Oficina de Violencia Doméstica tras declaraciones televisivas del cómico sobre su ruptura que le causaron temor.
- El conflicto se desató luego de que Artaza afirmara en televisión que la relación finalizó y que el contacto cero fue fijado por ella, dichos que Milone rechazó tajantemente.
- Con patrocinio estatal, la actriz espera que la Justicia ordene medidas de restricción para evitar que Artaza continúe mencionándola o exponiendo su intimidad en los medios.
Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento y recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica luego de una entrevista televisiva en la que el humorista habló sobre su vínculo con la actriz. Según trascendió, Milone manifestó ante personas de su entorno que atraviesa días de angustia y expresó: “Le tengo miedo”.
El episodio se produjo después de una entrevista que Nito Artaza brindó al programa Infama, de América. Durante la conversación, el humorista fue consultado sobre su relación con Milone y sostuvo que el vínculo entre ambos ya había terminado.
Qué dijo Nito Artaza sobre Cecilia Milone
Artaza afirmó que no extraña a Milone y que la relación forma parte del pasado. También señaló que suele hablar de las personas que fueron importantes en su vida porque, según explicó, busca “honrar las relaciones” que tuvo.
El humorista también se refirió al denominado contacto cero entre ambos y sostuvo que la decisión de no mantener comunicación había sido tomada por Milone. Al mismo tiempo, afirmó que tampoco tenía interés en mantener una relación de amistad con su expareja.
Las declaraciones generaron una reacción de Milone, quien cuestionó públicamente que se presentara la situación como un acuerdo entre ambos.
La denuncia de Cecilia Milone contra Nito Artaza
De acuerdo con los mensajes que trascendieron en medios de comunicación, Milone contó a una persona de su círculo que pasó días difíciles después de la entrevista y que había concurrido a la Oficina de Violencia Doméstica para realizar una denuncia contra Artaza por el supuesto hostigamiento que, según su relato, sufrió a través de la televisión.
“Me cayó mal que en una nota de TV diera a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo”, expresó la actriz, según los mensajes difundidos en Intrusos, por América.
Milone también manifestó su deseo de recuperar la normalidad en su vida, aunque admitió que no tiene demasiadas esperanzas al respecto.
Qué dijo Cecilia Milone sobre el miedo
Uno de los mensajes atribuidos a Milone generó especial repercusión. La actriz contó que atravesó un momento de fuerte angustia y que decidió realizar el procedimiento sin informar públicamente lo que estaba haciendo.
“Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”, afirmó, según los mensajes difundidos.
Milone también indicó que cuenta con abogados asignados por el Estado y sostuvo que la Justicia podría disponer medidas para impedir que Artaza la mencione públicamente o difunda información sobre ella.
La denuncia se encuentra vinculada con las declaraciones realizadas por Artaza en televisión. Las medidas que eventualmente adopte la Justicia deberán determinarse en el marco de la presentación realizada por Milone.