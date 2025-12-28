Nito Artaza rompió el silencio y habló del grave estado de su ex Silvina Scheffler

Asimismo, el entorno cercano destacó la calidad de la atención recibida en el Sanatorio Bazterrica y el acompañamiento familiar permanente durante el proceso. “Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”, el productor manifestó su optimismo ante la mejoría observada y el impacto positivo que supuso identificar el origen de la afección