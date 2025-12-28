Nito Artaza rompió el silencio y habló del grave estado de su ex Silvina Scheffler

La noticia sobre el estado de salud de Silvina Scheffler, recordada por el público como La Profe de Gran Hermano y ex pareja de Nito Artaza, generó preocupación entre quiénes la conocen. Según diversos reportes, la figura pública enfrenta un diagnóstico complejo que requiere atención médica especializada.
Actualmente, Silvina permanece en una unidad de terapia intensiva, donde cumple una semana de internación bajo pronóstico reservado. La situación causa preocupación debido a la gravedad del cuadro clínico.
¿Qué está pasando con Silvina Scheffler?
Nito Artaza brindó detalles sobre la evolución clínica de su expareja tras la incertidumbre generada por su internación. El aclaró que, después de un periodo crítico bajo observación constante, el equipo médico determinó el traslado de la paciente a un sector de menor complejidad. Respecto a la causa del ingreso, “Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común. El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final”, dijo Artaza.
Asimismo, el entorno cercano destacó la calidad de la atención recibida en el Sanatorio Bazterrica y el acompañamiento familiar permanente durante el proceso. “Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”, el productor manifestó su optimismo ante la mejoría observada y el impacto positivo que supuso identificar el origen de la afección
Cuándo se separaron Nito Artaza y Silvina Scheffler
Silvina Scheffler y Nito Artaza mantuvieron un vínculo sentimental durante aproximadamente cuatro años, periodo en el cual la relación adquirió gran notoriedad pública. Durante 2015, ambos compartieron la convivencia y participaron de forma conjunta en el certamen televisivo Bailando por un sueño, proyectando una imagen de estabilidad ante la audiencia.
El vínculo comenzó a deteriorarse debido a crisis personales y a la repercusión de rumores sobre el entorno de la pareja. Diversas fuentes señalaron diferencias irreconciliables ante la posible influencia de terceros, mencionándose específicamente el nombre de Cecilia Milone, lo cual afectó la dinámica de la convivencia y precipitó el distanciamiento.
La separación definitiva ocurrió a finales de 2015, bajo términos que el productor teatral describió como cordiales y basados en el respeto mutuo. Tras la ruptura, ambos individuos tomaron rumbos independientes tanto en sus proyectos profesionales como en su vida privada, manteniendo trayectorias separadas desde aquel momento.