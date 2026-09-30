Detuvieron al actor Maxi Ghione: lo acusan de privación de la libertad, amenazas y tenencia de armas

El actor Maxi Ghione, reconocido por sus participaciones en Casi Ángeles, Montecristo y otras producciones, fue detenido en la localidad santafesina de Lehmann luego de un allanamiento realizado en su vivienda. La investigación se inició a partir de una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas de fuego.