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Detuvieron al actor Maxi Ghione: lo acusan de privación de la libertad, amenazas y tenencia de armas

Este martes se realizó el allanamiento en la propiedad del actor, que está radicado en un pueblo de Santa Fe. En el lugar encontraron al menos cuatro armas de fuego.

Maxi Ghione fue detenido: investigan una denuncia por amenazas, armas y privación de la libertad
Maxi Ghione fue detenido: investigan una denuncia por amenazas, armas y privación de la libertad Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Maxi Ghione fue detenido este martes en Lehmann, Santa Fe, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas.
  • Un hombre denunció que Ghione lo retuvo bajo amenazas con armas tras un encuentro pactado. En el allanamiento a su casa, la policía secuestró armas de fuego y municiones.
  • La fiscalía peritará el armamento mientras el actor espera la audiencia imputativa, en la cual su defensa legal buscará desestimar las acusaciones en su contra.
Resumen generado con IA

El actor Maxi Ghione, reconocido por sus participaciones en Casi Ángeles, Montecristo y otras producciones, fue detenido en la localidad santafesina de Lehmann luego de un allanamiento realizado en su vivienda. La investigación se inició a partir de una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas de fuego. 

La presentación fue realizada por un hombre identificado como Emiliano Ezequiel Tarragona, quien aseguró haber sido contratado por Ghione para un encuentro. Según su denuncia, habría permanecido durante varias horas en la vivienda sin poder retirarse y habría sido intimidado con armas de fuego.

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La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Durante el procedimiento realizado el martes 29 de septiembre, la Policía de Investigaciones secuestró armas y municiones que fueron incorporadas al expediente. 

Qué denunció Emiliano Tarragona contra Maxi Ghione

De acuerdo con la denuncia difundida por medios locales y nacionales, el encuentro se habría concretado el 20 de septiembre en la vivienda de Ghione, ubicada en Lehmann, una localidad cercana a Rafaela.

El denunciante sostuvo que inicialmente habían acordado una hora, pero que permaneció en el domicilio durante aproximadamente cinco horas. Según su relato, durante el encuentro ambos consumieron drogas y la situación comenzó a tornarse incómoda.

Tarragona afirmó que, en determinado momento, Ghione habría sacado dos armas de fuego y le habría advertido que estaban cargadas. También aseguró que no podía abandonar la vivienda y que recién logró retirarse varias horas después. 

Una vez fuera del domicilio, según su presentación, el hombre habría reclamado el pago correspondiente al tiempo adicional que permaneció allí. En ese contexto, denunció haber recibido amenazas y decidió recurrir al 911 para solicitar protección.

Qué encontraron durante el allanamiento

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron distintas medidas para determinar el domicilio del actor y avanzar con la investigación. El fiscal Puig solicitó un allanamiento, que fue autorizado judicialmente y concretado el martes.

Según el parte de la Policía de Investigaciones citado por Infobae, durante el operativo se secuestraron cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380, un arma larga de madera y un teléfono celular. También fueron incautadas municiones de distintos calibres. 

El material será sometido a peritajes y la fiscalía deberá determinar su situación registral y si existe alguna relación con los hechos denunciados.

Qué dijo el abogado de Maxi Ghione

Tras la detención, el abogado del actor, Juan Manuel Lovaiz, aseguró que todavía no podía brindar detalles sobre la causa porque aún no se había realizado la audiencia imputativa.

El letrado también sostuvo que pudo entrevistarse con Ghione y que la versión de su defendido presenta diferencias importantes respecto de lo que trascendió públicamente. Según declaró, el actor se encuentra preocupado por la situación y trabaja junto con su defensa para conocer las pruebas incorporadas al expediente. 

Quién es Maxi Ghione

Maxi Ghione, de 53 años, desarrolló una extensa trayectoria como actor, director y docente. Participó en producciones televisivas como Montecristo y Casi Ángeles, además de trabajos en cine y teatro. En los últimos años se radicó en Lehmann, donde también desarrolló actividades vinculadas a la gastronomía.

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