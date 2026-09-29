Thiago Almada volvió a River y ya tiene una posible fecha para su regreso

Resumen para apurados
- Thiago Almada regresó a las prácticas de River en Ezeiza para rehabilitar un desgarro muscular tras ser desafectado de la Selección.
- El volante se lesionó el 19 de septiembre frente a Huracán y pasó unos días con el seleccionado nacional antes de volver al club.
- Descartado ante Estudiantes (RC), el cuerpo técnico evalúa su posible retorno el 14 de octubre contra Sarmiento o luego ante Belgrano.
Thiago Almada regresó a los entrenamientos de River en el predio de Ezeiza para continuar con la rehabilitación del desgarro en el cuádriceps izquierdo que sufrió el pasado 19 de septiembre.
El mediocampista se lesionó durante la derrota 2-1 frente a Huracán en el estadio Monumental. Pese al inconveniente físico, posteriormente se presentó a la convocatoria de Lionel Scaloni y realizó los primeros trabajos de recuperación junto con la Selección, aunque quedó al margen de los partidos amistosos.
Después de permanecer algunos días con el seleccionado, Almada retornó al River Camp y quedó nuevamente bajo la supervisión del cuerpo médico del “Millonario”.
¿Cuándo podría volver Almada?
El período estimado de recuperación es de prácticamente un mes y en River no quieren acelerar los tiempos para evitar una posible recaída.
Por ese motivo, Almada ya está descartado para el partido del 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto, cuando el equipo retomará la competencia después del parate.
La primera posibilidad concreta para su regreso aparece cuatro días después. Si responde favorablemente a los trabajos de recuperación, podría estar disponible para enfrentar a Sarmiento en Junín el 14 de octubre.
De todas maneras, el cuerpo técnico y los médicos seguirán de cerca su evolución antes de tomar una decisión. Si consideran necesario darle algunos días adicionales de recuperación, el encuentro frente a Belgrano en Córdoba aparece como una alternativa más prudente para concretar su regreso.
Por ahora, River recuperó a Almada para trabajar en Ezeiza, pero la prioridad será que complete correctamente la rehabilitación antes de volver a competir.