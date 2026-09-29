Resumen para apurados
- Gastón Gaudio confirmó su candidatura a presidente de Independiente para las elecciones del 13 de diciembre, impulsado por su compromiso con el club.
- El proyecto suma a Ricardo Bochini como asesor, prevé un patrocinador histórico para la camiseta y rechaza la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva.
- Gaudio competirá contra Sacco, Nakis y Bertoni en los comicios, donde buscará sanear el pasivo institucional con recursos genuinos sin comprometer las finanzas.
Gastón Gaudio confirmó oficialmente que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones institucionales previstas para el domingo 13 de diciembre. El extenista decidió involucrarse en la vida política del club y comenzó a delinear los principales puntos de su proyecto.
En declaraciones a Radio La Red, Gaudio explicó que asumió el compromiso por el vínculo que mantiene con Independiente y estableció una condición para construir su espacio: no incorporar personas que, según su consideración, le hayan hecho daño a la institución.
Actualmente mantiene conversaciones con Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, con la intención de alcanzar una unidad entre diferentes sectores.
Bochini tendrá un lugar en su proyecto
Uno de los nombres confirmados es Ricardo Bochini, quien será asesor deportivo en caso de que Gaudio gane las elecciones. Además, el candidato aseguró que ya eligió a su director deportivo, aunque todavía no reveló su identidad.
Gaudio también expresó su deseo de repatriar a Esequiel Barco, con quien recientemente compartió una reunión y un partido de pádel.
En el aspecto económico, afirmó que tiene cerrado al patrocinador que ocupará el pecho de la camiseta y aseguró que será el acuerdo más fuerte de la historia del club. También mantiene como alternativa la posibilidad de comercializar el naming del estadio.
Otro de los puntos centrales de su propuesta pasa por sanear progresivamente el pasivo mediante los recursos generados por los 92.000 socios e hinchas, evitando realizar inversiones o incorporaciones que comprometan las finanzas.
Gaudio también manifestó su rechazo a transformar a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva y defendió la función social de los clubes. “No se puede comprar el amor”, sostuvo.
Con su confirmación, se convirtió en el cuarto candidato para diciembre, junto con Enrique “Quique” Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni.