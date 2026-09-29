Seguridad

Una turista francesa murió tras quedar atrapada por una avalancha en El Chaltén

La víctima tenía 29 años y esquiaba junto a otro ciudadano francés en el Cerro Crestón, cerca del Lago del Desierto. Su compañero fue rescatado con algunas lesiones y permanece fuera de peligro.

ALTERNATIVA EN EL SUR. El Chaltén está en Santa Cruz y ofrece actividades ideales para los amantes de la naturaleza. / EL CHALTEN
ALTERNATIVA EN EL SUR. El Chaltén está en Santa Cruz y ofrece actividades ideales para los amantes de la naturaleza. / EL CHALTEN ARCHIVO/IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una turista francesa de 29 años murió este martes tras ser alcanzada por una avalancha mientras esquiaba en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.
  • La víctima practicaba esquí junto a un compatriota que sobrevivió con lesiones. Brigadistas de Parques y Gendarmería montaron un arduo rescate a pie.
  • Las autoridades iniciaron peritajes para determinar las causas del alud en una zona de alta montaña frecuentada para travesías y esquí extremo.
Resumen generado con IA

Una turista francesa de 29 años murió este martes al mediodía luego de quedar atrapada por una avalancha mientras esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.

La mujer se encontraba junto a un compañero, también de nacionalidad francesa, cuando se produjo un desprendimiento de nieve en un sector de alta montaña. El hombre fue rescatado con algunas lesiones y, según las primeras informaciones oficiales, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30. Tras recibir la alerta, se desplegó un amplio operativo de rescate en el que participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Un primer grupo de búsqueda se dirigió hacia el sector afectado. Luego se sumaron otros rescatistas que llegaron desde El Chaltén para colaborar con el operativo.

Las tareas comenzaron en el área del Lago del Desierto, ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Desde allí, los equipos debieron avanzar a pie hacia el lugar donde se produjo la avalancha, en un terreno de montaña caracterizado por fuertes pendientes y condiciones complejas.

Encontraron a los dos turistas

Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados por el desprendimiento.

Durante las maniobras confirmaron que la mujer había fallecido como consecuencia de la avalancha. Su compañero fue evacuado y trasladado para recibir atención médica. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, permanece fuera de peligro.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta El Chaltén.

Cómo es el lugar donde ocurrió la avalancha

El hecho se produjo en el Cerro Crestón, un sector de la cordillera cercano al Lago del Desierto y frecuentado para la práctica de esquí de montaña.

Se trata de una disciplina que combina travesías y ascensos por zonas montañosas, con recorridos que pueden incluir pendientes pronunciadas y sectores expuestos.

Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve que provocó la muerte de la turista francesa.

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