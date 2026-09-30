El IPV admite un déficit de unas 60.000 soluciones habitacionales en Tucumán

El interventor también detalló cómo se define quiénes acceden a las unidades. En los programas que no corresponden a situaciones de emergencia, primero se abre un período para completar las inscripciones y actualizar los datos; luego se publica un padrón provisorio y, finalmente, se realiza un sorteo público ante escribano. “Una vez que se termine el sorteo, los que han tenido la suerte de salir en beneficio tienen que presentar la documentación que acredite la veracidad de los datos que han puesto en la declaración jurada para ir al sorteo. Una vez que presenten todo eso, si está todo bien, llaman para la inspección, que la realiza una licenciada en Trabajo Social. Ella hace un informe y recién son adjudicatarios”, explicó.