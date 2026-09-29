Darío Herrera presentó un duro informe contra Verón y la dirigencia de Estudiantes tras la Supercopa

Resumen para apurados
- El árbitro Darío Herrera denunció ante la AFA a Juan Sebastián Verón y a la cúpula de Estudiantes por amenazas tras perder la Supercopa en Santiago del Estero.
- El informe detalla graves insultos de Verón, Pascual Caiella y Marcos Angeleri. El hecho reabre el conflicto tras el reciente fallo del TAS que anuló una sanción a Verón.
- El Tribunal de Disciplina otorgará traslado a Estudiantes para su descargo antes de resolver posibles sanciones que podrían agravar la tensión con la AFA.
La Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero sumó un nuevo capítulo después de la victoria 3-1 de Rosario Central sobre Estudiantes de La Plata. El árbitro Darío Herrera presentó un informe ampliatorio en el que denunció fuertes insultos y amenazas provenientes de integrantes de la dirigencia del club platense.
Uno de los principales señalados fue el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. Según quedó asentado en el informe arbitral, el ex futbolista lanzó graves amenazas contra los jueces una vez terminado el encuentro.
“Hijos de re mil p... Hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de p..., hay que matarlos a todos”, fueron las palabras atribuidas a Verón.
El documento también menciona al vicepresidente Pascual Caiella, a quien Herrera le atribuyó una reacción similar. “Hijos de re mil p..., los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos”, habría expresado el dirigente.
También fue informado Marcos Angeleri
El secretario técnico de Estudiantes, Marcos Angeleri, aparece igualmente mencionado. Los árbitros señalaron que el ex defensor les manifestó que “con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida”, antes de agregar un insulto en el que los calificó de “corruptos”.
Pese a los incidentes posteriores al encuentro, en el informe escrito solamente aparecen como expulsados Fabricio Iacovich, arquero suplente de Estudiantes, y Agustín Sández, defensor de Rosario Central.
Además, los jueces dejaron asentado que no observaron los enfrentamientos ocurridos en la zona de vestuarios, pese a que algunos de esos cruces quedaron registrados por la transmisión televisiva.
A partir de la presentación de Herrera, el Tribunal de Disciplina dará traslado a Estudiantes para que pueda realizar su correspondiente descargo antes de determinar eventuales sanciones.
El episodio vuelve a colocar en escena la tensión entre Verón y la conducción del fútbol argentino, poco después de que el TAS dejara sin efecto la sanción de seis meses que la AFA le había impuesto por el pasillo de espaldas realizado ante Rosario Central.