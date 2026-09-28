Escándalo en Estudiantes: un juvenil festejó el título de Rosario Central y fue apartado de la Reserva
Franco Domínguez Ávila apareció sonriente y con un gorro del “Canalla” durante los festejos de su hermano Gastón Ávila. Rosario Central había derrotado 3-1 al “Pincha” en la final de la Supercopa Internacional.
Resumen para apurados
- Estudiantes de La Plata apartó al juvenil Franco Domínguez Ávila de la Reserva tras viralizarse festejando el título de Rosario Central frente al propio club platense.
- Luego de la derrota 3-1 en la Supercopa, el jugador posó con indumentaria rival junto a su hermano Gastón Ávila, desatando el enojo de los hinchas en las redes sociales.
- Jonathan Schunke lo marginó del próximo partido de Reserva y, aunque posee contrato profesional, la dirigencia aún no definió si aplicará sanciones formales sobre su futuro.
Una fotografía provocó un fuerte revuelo puertas adentro de Estudiantes de La Plata. Franco Domínguez Ávila, delantero de la Reserva que ya disputó seis partidos en Primera División, apareció celebrando la consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional y fue apartado de la convocatoria del equipo conducido por Jonathan Schunke.
La imagen comenzó a circular después de la final que el conjunto rosarino ganó 3-1 precisamente frente a Estudiantes. Allí puede verse al juvenil sonriente y utilizando un gorro de Rosario Central junto a su hermano Gastón Ávila, defensor del equipo dirigido por Jorge Almirón.
La situación rápidamente generó el enojo de los hinchas del “Pincha” en las redes sociales y tuvo una primera consecuencia deportiva.
La decisión que tomó Estudiantes
Después de la viralización de la fotografía, Schunke decidió dejar a Domínguez Ávila fuera de la lista de convocados para el partido de Reserva frente a Defensa y Justicia, que se disputará en el Country de City Bell.
Por el momento, sin embargo, no hubo una determinación institucional respecto al futuro del delantero. El futbolista cuenta con contrato profesional y, hasta la noche del lunes, la dirigencia no había anunciado formalmente ninguna sanción.
El episodio adquiere además mayor repercusión por el clima de tirantez existente entre Estudiantes y Rosario Central, luego del repudio expresado por el plantel platense hacia el título que la AFA había otorgado previamente al conjunto rosarino.
Quién es Franco Domínguez Ávila
Más allá de la polémica, el delantero tiene recorrido dentro de Estudiantes. En sus redes sociales conserva imágenes de diferentes festejos con las divisiones inferiores y de la consagración del club en el Torneo Clausura 2025.
También tuvo participación con la Selección Argentina Sub 19 de Diego Placente en los Juegos Suramericanos disputados en Rosario. Allí jugó los cinco encuentros del seleccionado y convirtió dos goles.
Ahora, una imagen junto a su hermano después de la derrota de Estudiantes ante Central abrió una controversia que ya tuvo su primera consecuencia: Domínguez Ávila quedó afuera de la convocatoria de la Reserva.