Escándalo en Estudiantes: un juvenil festejó el título de Rosario Central y fue apartado de la Reserva

Una fotografía provocó un fuerte revuelo puertas adentro de Estudiantes de La Plata. Franco Domínguez Ávila, delantero de la Reserva que ya disputó seis partidos en Primera División, apareció celebrando la consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional y fue apartado de la convocatoria del equipo conducido por Jonathan Schunke.