El nuevo secretario nacional de Discapacidad sufrió un accidente en moto y está internado

Resumen para apurados
- El flamante secretario de Discapacidad, Pablo Di Liscia, fue internado en CABA tras fracturarse en un choque de moto, apenas un día después de asumir formalmente su cargo.
- El funcionario usaba casco y está fuera de peligro. Asumió tras el traspaso del área a Salud y cuenta con antecedentes en IOMA durante el mandato bonaerense de Vidal.
- El Gobierno aún no definió su reemplazo transitorio, clave para avanzar con la auditoría de pensiones por invalidez y la reforma de prestaciones en debate legislativo.
El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes oficiales, presenta fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato, pero no tiene lesiones neurológicas y está fuera de peligro.
El funcionario llevaba casco al momento del accidente, lo que habría evitado consecuencias más graves. Permanece bajo atención médica y el equipo que lo asiste continúa evaluando su evolución.
Por el momento, no se informó cuánto tiempo permanecerá internado. Hasta la tarde de este martes, el Gobierno tampoco había definido quién quedará a cargo de sus funciones durante su recuperación.
Había asumido el cargo un día antes
El accidente ocurrió apenas un día después de que se oficializara su designación. El decreto que nombró a Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad fue publicado en el Boletín Oficial el lunes 28 de septiembre.
El funcionario reemplazó a Alejandro Vilches, en el marco de una reorganización del área. La Secretaría dejó de depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Di Liscia cuenta con experiencia en la gestión pública. Presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Antes había ocupado cargos en el Gobierno porteño vinculados con las áreas de control de gestión e higiene urbana.
Los temas que quedaron pendientes
La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene por delante distintos temas que se encuentran en discusión. Entre ellos aparecen la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento del sistema de prestaciones.
Estos puntos también son analizados en el Congreso, mientras el oficialismo evalúa modificaciones en el esquema de prestaciones y en su financiamiento.