Política

Pablo Di Liscia, el elegido por el Gobierno para conducir la Secretaría de Discapacidad

El funcionario tiene experiencia en la gestión pública y privada. Reemplazará a Alejandro Vilches.

PABLO DI LISCIA. La administración libertaria eligió al sucesor de Alejandro Vilches.
PABLO DI LISCIA. La administración libertaria eligió al sucesor de Alejandro Vilches. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como titular de la Secretaría de Discapacidad tras la renuncia de Alejandro Vilches, para ordenar las cuentas y recursos del área.
  • El funcionario, extitular de IOMA y promovido por el ministro Luis Caputo, asume en un contexto de tensiones internas por medidas de ajuste previstas en el presupuesto del sector.
  • Su gestión buscará eficientizar recursos y continuará la auditoría de pensiones por invalidez laboral para detectar posibles irregularidades en la ex-ANDIS.
Resumen generado con IA

El Gobierno resolvió rápidamente la sucesión de Alejandro Vilches en la Secretaría de Discapacidad. A casi 24 horas de conocerse su renuncia, la administración de Javier Milei oficializó la designación de Pablo Di Liscia, un dirigente cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien impulsó su llegada al cargo.

El nombramiento se produce en un contexto de tensión interna por las medidas de ajuste previstas para el área en el proyecto de Presupuesto 2027.

Di Liscia es contador público y cuenta con antecedentes tanto en la administración estatal como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Antes había ocupado los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según destacaron desde el oficialismo al portal Infobae, su recorrido profesional incluye además más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas.

Las prioridades de la nueva gestión

La Secretaría de Discapacidad depende del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. Desde esa cartera señalaron que la gestión de Di Liscia estará enfocada en mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los mecanismos de control y gestión y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.

El nuevo secretario también mantendrá bajo su responsabilidad la auditoría de pensiones por invalidez laboral. Ese proceso fue puesto en marcha para identificar posibles irregularidades, luego de que se detectaran problemas estructurales en la estructura que anteriormente funcionaba como Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De acuerdo con fuentes de Balcarce 50, Caputo propuso a Di Liscia por su perfil técnico y por la experiencia adquirida durante su paso por IOMA. La intención es que tenga un rol central en el manejo de los recursos y las cuentas del área.

“Es un tipo de orden y reforma administrativa”, describieron las fuentes consultadas para explicar el perfil del funcionario elegido.

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