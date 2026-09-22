Pablo Di Liscia, el elegido por el Gobierno para conducir la Secretaría de Discapacidad

Di Liscia es contador público y cuenta con antecedentes tanto en la administración estatal como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Antes había ocupado los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.