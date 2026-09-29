Llegó libre desde River, se destacó en Reserva y ahora busca su chance en Atlético Tucumán

“Fue una etapa muy linda. Estaba en uno de los mejores clubes de Argentina y tenía todo a disposición: la forma de entrenarse, la infraestructura y, sobre todo, la calidad de mis compañeros. Estaba rodeado de muy buenos jugadores y eso hacía todo más fácil. Fue una etapa muy importante de mi vida, aunque ya pasó”, cuenta el defensor, que se formó desde los siete años en River y llegó a Atlético por recomendación de Diego Barrado, ex jugador y ex entrenador del “Decano”, además de haber trabajado en el club de la banda roja. “Él me recomendó y gente de Atlético fue a verme a River”, relató el pilarense.