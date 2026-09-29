Tiene 17 años, dejó Tucumán para elevar su nivel y ahora jugará el Sudamericano con Las Panteritas

Agostina Cano había empezado a convencerse de que esta vez no sería. Una enfermedad le impidió participar de la última concentración de la Selección y, aunque nadie le había comunicado una decisión definitiva, sacó sus propias conclusiones. Pensó que aquella ausencia la dejaría afuera de las 14 elegidas para disputar el Sudamericano U-19 en Venezuela. Hasta que recibió un llamado del entrenador. Primero le preguntó si podían hacer una videollamada. Después llegó la noticia que llevaba años esperando. “Estás dentro de las 14 para viajar al Sudamericano”, escuchó del otro lado. Agostina se largó a llorar. Así supo que disputará con Las Panteritas el torneo que se jugará del 7 al 12 de octubre en Maracaibo.