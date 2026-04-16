Enzo Fernández vuelve en Chelsea tras la sanción interna: "Ha estado entrenando con normalidad”

El conflicto que derivó en su castigo tuvo origen fuera de la cancha. Desde el club no cayó bien una serie de declaraciones del jugador en las que puso en duda su continuidad en Stamford Bridge, pese a tener contrato vigente por varios años. A eso se sumó una frase que encendió las alarmas: su deseo de vivir en Madrid junto a su familia, interpretado como un guiño hacia posibles destinos en el fútbol español.