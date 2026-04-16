Enzo Fernández vuelve en Chelsea tras la sanción interna: "Ha estado entrenando con normalidad”

Resumen para apurados
- Enzo Fernández regresará al Chelsea este sábado ante Manchester United tras cumplir una sanción interna de dos partidos impuesta por sus declaraciones sobre su futuro en el club.
- El castigo surgió por dudar de su continuidad y expresar deseos de vivir en Madrid. Se perdió duelos ante Port Vale y Manchester City, pero ya entrena bajo las órdenes de Liam Rosenior.
- El retorno del volante es vital para las aspiraciones de clasificar a la Champions League. Tras pedir disculpas, el club busca recuperar estabilidad deportiva en un tramo decisivo.
Enzo Fernández vuelve a escena en el Chelsea. Tras cumplir una sanción interna de dos partidos, el mediocampista estará nuevamente a disposición para el duelo de este sábado frente al Manchester United, un cruce determinante en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League.
El conflicto que derivó en su castigo tuvo origen fuera de la cancha. Desde el club no cayó bien una serie de declaraciones del jugador en las que puso en duda su continuidad en Stamford Bridge, pese a tener contrato vigente por varios años. A eso se sumó una frase que encendió las alarmas: su deseo de vivir en Madrid junto a su familia, interpretado como un guiño hacia posibles destinos en el fútbol español.
La respuesta institucional fue contundente. Enzo quedó al margen de dos partidos importantes: la contundente victoria 7-0 ante Port Vale por la FA Cup y la dura derrota 0-3 frente al Manchester City por la Premier League. Su ausencia no pasó desapercibida, tanto por su peso en el equipo como por el contexto en el que se dio.
El entrenador Liam Rosenior confirmó que el argentino ya se reintegró con normalidad al grupo: “Enzo ha estado entrenando con normalidad”. Sin embargo, evitó dar pistas sobre su presencia desde el arranque ante el United: “Nunca les digo el '11', así que sería una locura que lo dijera con dos días de antelación ante un partido como este”, dijo.
Más allá de que el futbolista pidió disculpas puertas adentro, el club decidió sostener la sanción hasta su cumplimiento total. El episodio generó un cortocircuito inesperado entre el jugador y el cuerpo técnico, al que se sumó la intervención pública de su representante, Javier Pastore, reflejando la tensión que atravesó la situación.
Con el conflicto aparentemente encauzado, el foco vuelve a lo deportivo. Chelsea necesita puntos y respuestas en un tramo decisivo de la temporada, y el regreso de Enzo Fernández aparece como una pieza clave para intentar encaminar el objetivo de volver a la élite europea.