Nations Championship presentó los dos trofeos que estarán en juego en las finales

Resumen para apurados
- El Nations Championship presentó en Londres los dos trofeos para las finales de noviembre, que premiarán al seleccionado campeón y al hemisferio ganador entre el Norte y el Sur.
- La definición enfrentará a las selecciones según su posición y sumará puntos por región. El historial previo llega igualado con nueve victorias para cada hemisferio tras julio.
- El certamen redefine el rugby internacional con un formato que medirá la supremacía entre regiones; el primer hemisferio en alcanzar cuatro puntos se llevará el Shield.
El Nations Championship presentó oficialmente en Londres los dos trofeos que estarán en juego durante su fase final, prevista para disputarse del 27 al 29 de noviembre. La novedosa definición no solamente determinará al campeón del torneo, sino que también establecerá qué hemisferio se impuso en el enfrentamiento colectivo.
El principal premio será el trofeo del Nations Championship, reservado para el seleccionado que gane la gran final. Ese partido enfrentará al equipo que termine primero en el grupo del Norte contra el líder del Sur.
Pero la competencia tendrá también un segundo reconocimiento: el Hemisphere Shield, un escudo que quedará en manos del hemisferio que acumule la mayor cantidad de puntos durante los tres días de competencia.
Su diseño busca representar justamente esa confrontación geográfica. El trofeo pesa 5,65 kilogramos y presenta en su parte central un grabado en capas inspirado en una brújula.
Además, cuenta con detalles chapados en oro que apuntan hacia el ícono central de la competencia y formas en plata pensadas para reflejar las luces del estadio durante la ceremonia de premiación.
¿Cómo se definirá el Hemisphere Shield?
El formato contempla tres jornadas dobles, con enfrentamientos entre los seleccionados que hayan terminado en la misma posición de cada hemisferio. De esta manera, habrá cruces entre los primeros, segundos, terceros y así sucesivamente hasta llegar a los sextos.
Los antecedentes muestran una paridad absoluta: después de la Serie del Sur disputada en julio, Norte y Sur acumulan nueve victorias cada uno.
Durante el fin de semana habrá siete puntos en juego. Los encuentros entre los seleccionados ubicados del segundo al sexto puesto otorgarán un punto por victoria. En caso de empate después del tiempo extra, cada hemisferio sumará 0,5.
La gran final tendrá un valor doble: el ganador aportará dos puntos. Si persiste la igualdad después de la prórroga, el campeón del Nations Championship se resolverá mediante una tanda de penales.
El cálculo para quedarse con el segundo trofeo será sencillo: el primer hemisferio que alcance cuatro puntos se consagrará ganador del Hemisphere Shield.