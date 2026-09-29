Prisión preventiva para Callejero Fino: la Justicia consideró que existe riesgo de fuga
El fiscal Cosme Iribarren había solicitado la medida en la causa por portación ilegal de un arma de guerra. El cantante está detenido desde fines de agosto, cuando fue interceptado en Tigre con una pistola Glock calibre 40 cuya numeración estaba suprimida.
Resumen para apurados
- La Justicia ordenó prisión preventiva para el cantante Callejero Fino en Tigre por riesgo de fuga, en la causa por portación ilegal de un arma de guerra con numeración limada.
- El músico cayó el 30 de agosto en un control vehicular cuando iba armado en una camioneta sin patente; alegó que portaba la pistola Glock 40 por amenazas de su exmanager.
- El artista seguirá detenido en una comisaría mientras su defensa intenta probar el contexto de coacción para revertir la medida y lograr su pronta excarcelación.
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Callejero Fino en el marco de la causa por portación ilegal de un arma de guerra y consideró que existe peligro de fuga. La medida había sido solicitada por el fiscal Cosme Iribarren, quien interviene en la investigación que mantiene detenido al cantante desde fines de agosto.
El artista había sido arrestado durante un control vehicular en la zona de Villa La Ñata, Tigre. Según consta en la investigación, circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok V6 sin patente cuando los agentes encontraron en el vehículo una pistola Glock calibre 40, con 12 proyectiles en su interior y cuya numeración se encontraba suprimida.
Diez días antes, la Policía Bonaerense había detenido a Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, exmanager de Callejero Fino, luego de que el propio cantante lo denunciara por amenazas.
Según el relato del artista, esas presuntas amenazas explicarían por qué llevaba una pistola en el buche de su camioneta. La situación derivó en su arresto por portación ilegal de un arma de guerra.
De acuerdo con información policial, Fernández, de 39 años, tiene antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.
Cómo fue detenido Callejero Fino
El cantante fue detenido el 30 de agosto, cuando la Policía Bonaerense interceptó la camioneta en la que circulaba y encontró el arma y las municiones.
El procedimiento se realizó en el cruce de Italia y la ruta 27, cuando el músico se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, acompañado por su primo Steven Joel Rocca.
Tras el operativo, el artista quedó detenido en la Comisaría Tigre 4ª de Benavídez.
El viernes 11 de septiembre, Callejero Fino prestó declaración ante la Fiscalía de Benavídez, representado por el abogado Storto. Al salir, esposado y escoltado por efectivos policiales, se mostró dispuesto a hablar con los medios, aunque un inconveniente técnico impidió la transmisión en vivo.
Antes de esa declaración, su abogado había defendido su situación y anticipado que el cantante aportaría pruebas y testimonios sobre las amenazas que, según su versión, había recibido.
"Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia", había señalado el letrado.