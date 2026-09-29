La decisión que tomó River tras la detención de un ex Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- River Plate ofreció asistencia legal a Ezequiel Cirigliano tras su detención el 24 de septiembre en Tres de Febrero, imputado por forcejear y quitarle el arma a una policía.
- El exvolante, con antecedentes judiciales en 2022 y reciente paso por el equipo Senior del club, forcejeó en una posta de vigilancia antes de ser reducido por efectivos.
- La fiscalía evalúa su salud mental en el Hospital Posadas para definir su situación procesal, mientras River mantiene su respaldo institucional ante su delicado presente.
Ezequiel Cirigliano, ex volante de River y con un breve paso por Atlético Tucumán durante 2016, atraviesa nuevamente una delicada situación judicial. El futbolista fue detenido el 24 de septiembre en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, luego de un incidente con una agente policial y permanece alojado en una comisaría de Caseros.
La noticia generó repercusión en River, club en el que surgió y donde vivió los mejores años de su carrera. Desde Núñez decidieron ponerse en contacto con la familia del exjugador y ofrecerle acompañamiento institucional, además de asesoramiento jurídico.
La intervención del “Millonario” no resulta casual. En los últimos meses, Cirigliano había vuelto a acercarse a la institución y había sido incorporado al equipo de Leyendas/Senior, donde compartió plantel con ex referentes como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro “Chori” Domínguez.
Qué ocurrió con Cirigliano
Según la información de la causa, el episodio ocurrió en Villa Pineral cuando Cirigliano se acercó a una posta de vigilancia y protagonizó un forcejeo con una agente de la Unidad de Policía de Prevención Local.
En ese contexto, habría logrado apoderarse del arma reglamentaria de la policía e intentado alejarse del lugar. Poco después fue reducido por otros efectivos, que recuperaron el arma y concretaron su detención.
El exfutbolista quedó imputado por robo y resistencia a la autoridad y permanece alojado en la comisaría 1ª de Caseros. La investigación está a cargo de la fiscal Mariela Paladino, de la UFI N°5 de San Martín.
Por pedido de su defensa, además, se dispuso su traslado al área de salud mental del Hospital Posadas para que sea sometido a evaluaciones psicológicas que permitan determinar cómo continuará su situación procesal.
Su breve paso por Atlético Tucumán
Cirigliano pasó por Atlético en 2016, aunque su estadía en Tucumán fue corta y tuvo poca participación dentro del equipo. En total, disputó apenas tres partidos con la camiseta del “Decano” antes de continuar su carrera en otros clubes.
El volante había surgido como una de las grandes promesas de River. Debutó en Primera en 2010, cuando tenía 18 años, y posteriormente ganó protagonismo durante la campaña que terminó con el regreso del conjunto de Núñez a la máxima categoría. Incluso llegó a utilizar la cinta de capitán.
Luego inició un recorrido que incluyó pasos por Hellas Verona, FC Dallas, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Zacatepec y el fútbol italiano.
Su última experiencia profesional se produjo en 2024, cuando disputó 11 partidos para el Stallion Laguna de Filipinas. Desde entonces no volvió a competir oficialmente.
Un antecedente judicial en 2022
No es la primera vez que Cirigliano queda involucrado en una causa judicial. En agosto de 2022 había sido detenido, también en la zona de Tres de Febrero, acusado de ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos.
En aquel procedimiento se secuestró una pistola 9 milímetros y el exjugador quedó imputado por tentativa de robo. Permaneció detenido alrededor de dos meses, aunque en octubre de ese año la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dispuso su liberación por falta de mérito.
Ahora, cuatro años después, Cirigliano vuelve a quedar bajo investigación judicial. Mientras la Justicia analiza los próximos pasos de la causa, River decidió acercarse a su familia y acompañarla en un momento complejo.