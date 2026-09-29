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Spotify comenzó a recuperar el servicio tras una caída a nivel global

La plataforma de música por streaming registró problemas desde las 10.30 de Argentina. Los usuarios reportaron dificultades para ingresar, buscar canciones y reproducir contenidos.

FALLAS TÉCNICAS. Spotify comenzó a recuperar el servicio tras una caída a nivel global
FALLAS TÉCNICAS. Spotify comenzó a recuperar el servicio tras una caída a nivel global / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Spotify comenzó a normalizar su servicio este martes tras sufrir una caída global que impidió reproducir música e iniciar sesión a millones de usuarios por fallas técnicas.
  • La falla inició cerca de las 10:30 de Argentina y afectó la app y web en varios países, impidiendo búsquedas y la reproducción de canciones antes de resolverse gradualmente.
  • Aunque la plataforma se recuperó casi en su totalidad, la empresa aún no detalló el origen del problema, reavivando el debate sobre la estabilidad de los servicios en la nube.
Resumen generado con IA

Spotify comenzó a recuperar su funcionamiento luego de una caída que afectó este martes a usuarios de distintas partes del mundo y complicó el acceso a algunas de las principales funciones de la plataforma.

Los problemas comenzaron alrededor de las 10.30 de Argentina y alcanzaron su punto máximo aproximadamente media hora después. La compañía reconoció la falla a través de sus redes sociales y señaló que estaba trabajando para solucionarla.

La interrupción no afectó a todos los usuarios de la misma manera. Entre los inconvenientes reportados estuvieron las dificultades para abrir la aplicación, iniciar sesión, acceder a perfiles, realizar búsquedas y reproducir canciones.

Los reportes llegaron desde distintos países, entre ellos Estados Unidos, España, Alemania y Brasil. En las redes sociales, los usuarios describieron el problema con mensajes como "no anda Spotify", "hay problemas de conexión" y "no funciona".

Spotify comenzó a normalizarse

Con el paso de las horas, los reportes de fallas comenzaron a disminuir. Diferentes sistemas de monitoreo en línea confirmaron pasadas las 14.30 que Spotify ya estaba operativo, aunque algunos usuarios todavía experimentaban inconvenientes puntuales tanto en la aplicación como en la versión web.

Durante la interrupción, en algunos casos no fue posible acceder a determinadas secciones de la plataforma ni escuchar contenidos que los usuarios ya tenían disponibles. Otras funciones, especialmente la búsqueda y la reproducción de nuevas canciones, también presentaron errores.

La compañía había informado que estaba al tanto de "algunos problemas" y que trabajaba en una solución global. Por el momento, Spotify no comunicó cuál fue la causa de la falla ni qué componente de su infraestructura habría provocado los inconvenientes.

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