Un grave error sacude el juicio por la muerte de Maradona: descubrieron que analizaron estudios médicos de su padre
Durante la declaración de uno de los peritos se detectó que la junta médica habría evaluado informes clínicos correspondientes a “Don Diego” Maradona. Ahora buscan determinar si esos estudios influyeron en las conclusiones sobre la muerte del ídolo.
Resumen para apurados
- En el juicio por la muerte de Maradona, la defensa detectó que la junta médica evaluó por error estudios clínicos de su padre, Don Diego, para analizar su salud.
- El fallo se descubrió en la declaración de un perito tras 30 audiencias. Los análisis datan de una internación de 2015 del padre del astro en el mismo prestador médico.
- La Justicia determinará el impacto de este error en las conclusiones sobre la muerte del '10', lo que desató duras críticas entre las partes sobre la validez de la junta.
Un inesperado hallazgo sacudió el juicio por la muerte de Diego Maradona. Después de más de 30 audiencias, se detectó que la junta médica que intervino en la causa analizó estudios clínicos que no pertenecían al exfutbolista, sino a su padre, “Don Diego” Maradona.
La situación salió a la luz durante la declaración de uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica. Mientras el especialista brindaba detalles sobre los informes utilizados para evaluar la función renal de Maradona, uno de los abogados cotejó la documentación y detectó que algunos de esos estudios correspondían en realidad a su padre.
El origen de la confusión estaría relacionado con una internación que “Don Diego” atravesó durante 2015. El padre del campeón del mundo también había recibido atención médica de Swiss Medical y, debido a los problemas de salud que padecía, algunos de sus análisis habían arrojado resultados desfavorables.
A partir del descubrimiento, uno de los puntos centrales será establecer qué incidencia tuvieron esos documentos en el trabajo de la junta médica. La Justicia deberá determinar si los expertos utilizaron los estudios pertenecientes al padre de Maradona para elaborar sus conclusiones sobre las causas de la muerte del “10”.
El episodio abrió además un nuevo frente de discusión dentro de un proceso judicial que ya acumula más de 30 audiencias.
Las diferentes posturas tras el hallazgo
Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, puso en duda que se haya tratado simplemente de una equivocación.
“Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”, sostuvo.
Baudry consideró que el episodio representa un escándalo por tratarse de documentación incorporada al expediente, aunque señaló que, desde su perspectiva, no debería modificar el resultado final del juicio.
Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa, también cuestionó duramente lo ocurrido, aunque descartó que haya existido intencionalidad.
“Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una Junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía”, afirmó.
El abogado profundizó sus críticas sobre el procedimiento utilizado por los especialistas. “Es escandaloso que un grupo de personas, autodenominados expertos, no hayan hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que se decía que estaban estudiando”, agregó.
Ahora, el foco estará puesto en determinar hasta qué punto el error afectó las conclusiones de la junta médica y qué consecuencias podría tener dentro del juicio por la muerte de Maradona.