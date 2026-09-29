Crisis económica: una fábrica de vidrios les adelantó las vacaciones, volvieron pero estaba cerrada y les deben cuatro meses de sueldo

Resumen para apurados
- Unos 40 operarios de la vidriera Covisa en Tres de Febrero hallaron la planta cerrada tras regresar de vacaciones forzadas, adeudándoseles cuatro meses de sueldo por la crisis.
- El conflicto salarial lleva más de un año. Los trabajadores denunciaron que no fueron despedidos formalmente y quedaron sin obra social tras dos años de caída productiva.
- Los empleados exigen cobrar haberes atrasados e indemnizaciones, mientras enfrentan un limbo legal e incertidumbre para reinsertarse en el mercado laboral por su edad.
Alrededor de 40 trabajadores de la fábrica de vidrios templados Covisa permanecen en una profunda incertidumbre, ya que la compañía cerró las puertas de su planta sin pagarles los cuatro meses de salarios que les adeuda. Sucedió en Buenos Aires.
En el establecimiento ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero, los operarios señalaron que el cierre de Covisa se produjo después de un extenso período de dificultades para cobrar sus remuneraciones.
Andrés, que tenía 28 años de antigüedad, comentó a Datagremial.com, que “bajaron las persianas y no nos dijeron nada”. “Queremos que nos paguen los sueldos”, exclamó, al tiempo que reveló que “nos dieron vacaciones ficticias y hoy teníamos que volver a trabajar, pero la fábrica está cerrada”. “Nadie nos responde”, subrayó.
Asimismo, relató que esperaba jubilarse en Covisa después de completar sus años de aportes y lamentó: “Económicamente no tenemos ni para el boleto de colectivo”.
“No recibimos una moneda”
Por su parte, Omar Quinteros, miembro del sindicato de vidrieros y trabajador de la empresa durante 25 años, repasó que el conflicto se arrastra desde hace más de un año. “Como sindicato siempre buscamos el diálogo, pero no recibimos respuesta”, contó.
Quinteros fue más allá y expuso que él y sus compañeros quedaron en una suerte de limbo porque “nos tienen de rehenes, no nos despiden, no nos dicen qué va a pasar y nosotros tenemos que comer”. “Hace cuatro meses que no recibimos una moneda”, expresó.
Alejandro, otro obrero con 28 años de antigüedad, contó que tiene 51 años y manifestó su temor por las dificultades que tendrá para conseguir un nuevo trabajo. “Yo laburé toda la vida en la empresa, no sé hacer otra cosa”, aseguró.
Posteriormente, puntualizó que Covisa tenía un buen nivel de actividad, pero que durante los últimos dos años la situación comenzó a deteriorarse.
A modo de cierre, alertó que actualmente los empleados no cuentan con obra social ni seguro y reclamó el pago de los salarios adeudados.