De hacer paredes en Boca a tirarlas abajo: fue campeón de América y hoy se dedica a las demoliciones

Facundo Imboden pasó de marcar delanteros a tirar paredes abajo. El ex defensor surgido de Boca, que integró el plantel campeón de la Copa Libertadores 2001, encontró después del retiro una ocupación muy distinta a la que lo acompañó durante buena parte de su vida: se hizo cargo de una empresa familiar dedicada a la demolición de estructuras. El contraste es llamativo, sobre todo porque antes de cambiar los botines por las obras había recorrido buena parte del fútbol sudamericano y compartido vestuario con figuras históricas.