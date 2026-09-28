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¿Cuándo se jugaría la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield?

El “Xeneize” debe disputar las semifinales después de eliminar a Racing, pero el calendario está condicionado por el Torneo Clausura y la serie ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

ALEGRÍA XENEIZE. Así festejó el Vasco el tercer gol de Enner Valencia frente a Racing.
ALEGRÍA "XENEIZE". Así festejó el "Vasco" el tercer gol de Enner Valencia frente a Racing.
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Resumen para apurados

  • Boca y Banfield buscan fecha para la semifinal de Copa Argentina; evalúan tres días de octubre y noviembre debido al ajustado calendario xeneize.
  • Tras eliminar a Racing, el Xeneize afronta un fixture cargado por la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y el Superclásico frente a River el 1 de noviembre.
  • Las alternativas son el 6 o 28 de octubre y el 4 de noviembre; elegir esta última obligaría a la AFA a postergar la final del certamen federal.
Resumen generado con IA

Después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, Boca ya conoce a su próximo rival: Banfield. Sin embargo, todavía resta resolver una cuestión fundamental. El encuentro no tiene fecha confirmada y actualmente aparecen tres alternativas dentro de un calendario cargado para el “Xeneize”.

La primera posibilidad es el martes 6 de octubre. Para Boca sería la opción que menos modificaciones generaría, debido a que quedaría entre el encuentro frente a Unión, previsto para el viernes 2, y la visita a Instituto del viernes 9.

El inconveniente aparece por el lado de Banfield. El “Taladro” tiene programado su partido contra Rosario Central para el lunes 5. Para utilizar el 6 como fecha de la semifinal, ese compromiso tendría que adelantarse al viernes 2, algo que necesitaría la aceptación de ambos clubes.

El Superclásico también condiciona la decisión

La segunda alternativa es el miércoles 28 de octubre, una jornada que actualmente aparece completamente libre en el calendario.

Sin embargo, Boca tiene previsto enfrentar a River el domingo 1° de noviembre por el Superclásico. La intención del club es contar con una semana completa para preparar ese encuentro, por lo que disputar una semifinal apenas unos días antes modificaría la planificación.

La tercera opción es el miércoles 4 de noviembre, fecha originalmente reservada para la final de la Copa Argentina. Elegirla permitiría disputar la semifinal después del Superclásico, aunque obligaría a postergar la definición del certamen.

La Sudamericana aprieta el calendario de Boca

Encontrar un espacio también resulta complejo por la participación internacional del equipo. Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Después enfrentará a Talleres durante el fin de semana del 16 y 17, mientras que el martes 20 deberá jugar la revancha en Brasil. Posteriormente llegará el compromiso frente a Independiente, previsto para el fin de semana del 24 y 25.

Así, 6 y 28 de octubre y 4 de noviembre aparecen como las tres alternativas para Boca-Banfield. La decisión continúa abierta y dependerá de las definiciones entre la AFA y las dirigencias de los clubes involucrados.

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