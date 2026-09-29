Exigencia al máximo en Pekín y Tokio: seis argentinos salen a la cancha en los ATP 500
Con Francisco Cerúndolo como abanderado en la capital china y Tomás Etcheverry en el cuadro principal de Japón, la delegación nacional afrontará una semana clave para sumar en el cierre del circuito. Los estrenos de Juan Manuel Cerúndolo, Báez, Navone y Tirante, y la posibilidad latente de toparse con Djokovic, Zverev y Medvedev en segunda ronda.
Resumen para apurados
- Seis tenistas argentinos juegan del 30 de septiembre al 6 de octubre los ATP 500 de Pekín y Tokio para sumar puntos decisivos en el cierre del circuito anual.
- Francisco Cerúndolo lidera el cuadro en China junto a Juan Manuel, Báez, Navone y Tirante, mientras que Tomás Etcheverry debuta ante Stefanos Tsitsipas en Japón.
- Avanzar de fase permitirá a los argentinos medirse contra figuras como Djokovic, Zverev o Medvedev, clave para escalar en el ranking mundial al cierre del año.
La gira asiática sobre canchas rápidas continúa con la disputa simultánea de los torneos ATP 500 de Pekín y Tokio. Ambos certámenes, programados del 30 de septiembre al 6 de octubre, son clave en la lucha por sumar puntos en el cierre del calendario y contarán con una nutrida presencia argentina: seis tenistas nacionales buscarán destacarse en suelo oriental, donde el sorteo dejó un panorama exigente que combina cruces ante anfitriones, rivales de jerarquía y posibles choques ante la elite del ranking mundial.
Lo más destacado de la delegación argentina se concentrará en Pekín, en el Centro de Tenis Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de 2008, un complejo con once canchas y el Diamond Court, con capacidad para 15.000 espectadores y climatizado con tecnología aeroespacial. En ese escenario se producirá el regreso al circuito de Francisco Cerúndolo (22°), quien viene de jugar la Copa Davis y la Laver Cup y sueña con repetir lo que logró el chileno Fernando González en 2007. El mayor de los hermanos abrirá su participación el jueves ante un rival surgido de la clasificación y, en caso de ganar, se medirá en octavos de final con el vencedor del duelo entre el kazajo Alexander Bublik (20°) y el checo Jakub Mensik (14°).
Para los demás representantes nacionales en la capital china, el cuadro deparó escollos de igual o mayor complejidad. Su hermano menor, Juan Manuel Cerúndolo (53°), comenzará su recorrido desde las 2 de la madrugada del miércoles frente al invitado local Bu Yunchaokete (104°), con la posibilidad de cruzarse en la segunda ronda con el serbio Novak Djokovic (11°), si el balcánico supera antes al portugués Nuno Borges (49°). Sebastián Báez (51°), por su parte, tendrá enfrente el jueves al chino Juncheng Shang (250°), con la perspectiva de que una victoria lo deposite en un cruce ante el alemán Alexander Zverev (2°) o el británico Cameron Norrie (39°). En tanto, Mariano Navone (45°) debutará ese mismo día ante el australiano Alex de Miñaur (10°), mientras que Thiago Tirante (52°) jugará este miércoles desde las 3 contra el alemán Jan-Lennard Struff (59°), con el ruso Daniil Medvedev (6°) como posible adversario en la siguiente fase.
En paralelo, en Tokio, Tomás Etcheverry (30°) será el único argentino en el cuadro individual. El platense intentará dejar atrás la derrota que sufrió en Hangzhou y buscará su primer triunfo de la gira cuando enfrente en primera ronda al griego Stefanos Tsitsipas (44°), desde las 00.15 del miércoles. Si supera ese obstáculo inicial en el certamen que ganó Juan Martín del Potro en 2013, en los octavos de final lo esperará el monegasco Valentin Vacherot (18°) o el belga Alexander Blockx (27°), en un certamen japonés que también tendrá como atracciones los debuts de Carlos Alcaraz (3°) y Frances Tiafoe (8°).