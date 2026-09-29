Exigencia al máximo en Pekín y Tokio: seis argentinos salen a la cancha en los ATP 500

Lo más destacado de la delegación argentina se concentrará en Pekín, en el Centro de Tenis Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de 2008, un complejo con once canchas y el Diamond Court, con capacidad para 15.000 espectadores y climatizado con tecnología aeroespacial. En ese escenario se producirá el regreso al circuito de Francisco Cerúndolo (22°), quien viene de jugar la Copa Davis y la Laver Cup y sueña con repetir lo que logró el chileno Fernando González en 2007. El mayor de los hermanos abrirá su participación el jueves ante un rival surgido de la clasificación y, en caso de ganar, se medirá en octavos de final con el vencedor del duelo entre el kazajo Alexander Bublik (20°) y el checo Jakub Mensik (14°).