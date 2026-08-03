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Argentina vuelve a destacarse en el ranking ATP: sólo la superan Estados Unidos y Francia

Con Francisco Cerúndolo como la mejor raqueta nacional, el tenis argentino reafirma su protagonismo en la antesala del US Open. Facundo Díaz Acosta regresó al grupo de los cien mejores del mundo.

PRIMERO. Francisco Cerúndolo es el mejor argentino posicionado en el ranking de la ATP.
PRIMERO. Francisco Cerúndolo es el mejor argentino posicionado en el ranking de la ATP.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diez tenistas argentinos, liderados por Francisco Cerúndolo (23°), figuran esta semana en el Top 100 del ranking ATP, posicionando al país como la tercera potencia mundial.
  • El hito se consolida con el regreso de Facundo Díaz Acosta tras ganar cinco Challengers. Argentina solo es superada en cantidad de representantes por EE. UU. (14) y Francia (11).
  • Este dominio refleja la solidez del tenis nacional de cara al US Open y la gira norteamericana, asegurando un fuerte protagonismo en el circuito internacional a futuro.
Resumen generado con IA

A pocas semanas del comienzo del US Open, el último Grand Slam de la temporada, el tenis argentino recibió una noticia que confirma su gran presente: 10 jugadores aparecen esta semana entre los 100 mejores del ranking ATP, una cifra que ubica al país entre las máximas potencias del circuito masculino.

Con esa cantidad de representantes, Argentina sólo es superada por Estados Unidos, que cuenta con 14 tenistas en el Top 100, y Francia, que tiene 11. El dato refleja la profundidad del tenis nacional y el crecimiento sostenido de una generación que continúa ganando protagonismo en los principales torneos del mundo.

Francisco Cerúndolo sigue siendo el mejor argentino

El líder del tenis argentino continúa siendo Francisco Cerúndolo, quien ocupa el puesto 23 del ranking mundial.

Detrás de él aparecen Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (44°), Sebastián Báez (48°), Juan Manuel Cerúndolo (52°), Román Burruchaga (56°), Thiago Tirante (65°), Camilo Ugo Carabelli (76°), Facundo Díaz Acosta (84°) y Marco Trungelliti (90°).

La principal novedad de la semana fue justamente el regreso de Díaz Acosta al Top 100 después de un año y medio.

Díaz Acosta volvió al Top 100 tras una gran temporada

El zurdo bonaerense recuperó su lugar entre los cien mejores gracias a una temporada muy sólida en el circuito Challenger.

En lo que va de 2026 conquistó los títulos de Tigre, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán y San Marino, este último durante el fin de semana, además de alcanzar la final del Challenger de Poznan.

Esa regularidad le permitió volver al lote de elite del tenis masculino justo antes del inicio de la gira norteamericana sobre superficie rápida.

Cambios en el ranking ATP antes del US Open

La actualización del ranking respondió principalmente al calendario. En 2025, el Masters 1000 de Canadá se disputó una semana antes que este año, por lo que los jugadores perdieron los puntos obtenidos en aquella edición.

Como consecuencia, el español Carlos Alcaraz recuperó el segundo puesto del ranking, desplazando al alemán Alexander Zverev al tercer lugar. Sin embargo, el tenista alemán tendrá la posibilidad de recuperar esa posición si consigue una victoria en su debut en el Masters 1000 de Toronto.

El número uno del mundo continúa siendo el italiano Jannik Sinner, mientras que el resto del Top 10 lo completan Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Miñaur, Flavio Cobolli, Taylor Fritz y Ben Shelton.

Solana Sierra continúa como la mejor argentina en el ranking WTA

En el circuito femenino no hubo modificaciones entre las 10 mejores jugadoras del mundo. La bielorrusa Aryna Sabalenka sigue liderando la clasificación, escoltada por Elena Rybakina y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

La mejor argentina continúa siendo Solana Sierra, ubicada en el puesto 86 del ranking WTA. Más atrás aparecen Julia Riera (148°), Jazmín Ortenzi (160°) y Luisina Giovannini (165°).

Temas Estados Unidos de AméricaNovak DjokovicAlexander ZverevJuan Manuel CerúndoloFrancisco CerúndoloJannik SinnerCarlos AlcarazSebastián Báez
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