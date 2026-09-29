Del "olvidate, es muy difícil" al oro panamericano: la historia del tucumano Rodrigo Maldonado
Integró la selección argentina de tiro práctico que se consagró campeona en Aruba. El desafío que encendió su carrera, las claves de una disciplina que combina velocidad con estrategia y el camino hacia el gran objetivo: el Mundial 2028.
Resumen para apurados
- El tucumano Rodrigo Maldonado ganó la medalla de oro con la selección argentina de tiro práctico en el Panamericano de Aruba, tras imponerse en la división Production.
- Comenzó en la disciplina tras un reto personal en el Tiro Federal. Desde 2016 domina los torneos de Tucumán y Salta, sumando ahora preparación física y psicológica de élite.
- Ubicado en el top 10 continental, Maldonado busca clasificar en los selectivos nacionales para el Latinoamericano 2027 y el gran objetivo del Mundial de Italia 2028.
Cuando Rodrigo Maldonado fue por primera vez al Tiro Federal de Tucumán, su único objetivo era aprender las normas básicas para manipular una pistola que había comprado por curiosidad. Sin embargo, mientras recorría las instalaciones, se topó con un escenario atípico: obstáculos, blancos móviles y circuitos armados que poco tenían que ver con la imagen tradicional del tirador estático. Al preguntarle al instructor de qué se trataba, recibió una respuesta que le cambió los planes: "Eso es muy difícil, olvidate, tenés que ser muy bueno para hacer eso".
"Basta que me digan que no para que yo lo intente", recuerda Rodrigo. Aquella respuesta fue el punto de partida de su carrera deportiva. En 2015 se coronó campeón provincial en categoría novicio y a partir de 2016 se convirtió en el monarca absoluto tanto de Tucumán como de Salta, títulos que mantiene de forma ininterrumpida hasta la fecha.
El último gran hito de ese camino se selló en el Campeonato Panamericano disputado en Aruba, donde Maldonado integró el seleccionado argentino que se alzó con la medalla de oro por equipos. El logro se suma al título latinoamericano que el tirador tucumano ya había obtenido en Córdoba junto al representativo nacional en 2024.
Acertijo a la carrera
Para quien no conoce la disciplina, el tiro práctico se aleja por completo de la postal olímpica de precisión estática. "Esto surge por una necesidad de las fuerzas especiales de Estados Unidos en los años 60, cuando decidieron entrenar a la tropa de una forma muy particular: necesitaban que fueran lo más rápidos y precisos posible", explica Maldonado.
La particularidad del deporte es que el tirador nunca sabe de antemano a qué se va a enfrentar. "Al ingresar a la etapa, nos dan tres minutos para recorrerla y armar el plan en función de a qué blanco vas a disparar primero, cómo lo vas a hacer y cómo te vas a mover", describe.
En Aruba compitió en la división Production, una categoría exigente que se disputa con pistolas calibre 9 milímetros estándar, tal como salen de fábrica, sin modificaciones mecánicas ni miras ópticas. Junto a tiradores de elite mundial como Germán Romitelli, Juan Pablo Durán y Pablo Rocchelli, Argentina sacó ventaja desde el arranque: "Sabíamos que éramos candidatos. Desde el primer día logramos una diferencia de puntos importante que nos permitió disparar más relajados y mantener el primer lugar los cuatro días hasta salir campeones".
Sacar el rótulo
Su vínculo con las armas nació desde la inquietud personal. "De chiquito siempre me gustaron las armas de juguete, aunque en mi familia nunca las hubo. De grande tomé la decisión de incursionar, aunque siempre entendí que tener un arma exige un compromiso enorme", remarca. En su entorno, la sorpresa inicial dio paso al acompañamiento, aunque la pregunta sobre si era peligroso se repetía con frecuencia.
Frente a eso, Maldonado busca desarmar la mirada que suele asociar a las armas únicamente con la inseguridad: "La idea es sacar ese rótulo demonizador. En el Panamericano se hicieron 600.000 disparos en cuatro días y no hubo un solo herido; con las medidas de prevención correspondientes, es 100% seguro".
Ese nivel de concentración transforma a la especialidad en un espacio de descarga: "Al manipular un arma tenés que estar plenamente atento, y eso te desconecta de las preocupaciones cotidianas. Por eso se considera una de las actividades más desestresantes".
El sueño mundialista
La preparación de Maldonado lo ubica hoy en el puesto 77 del ranking mundial (entre más de 600 tiradores) y dentro de los 10 mejores de América. "Tengo psicólogo deportivo, preparador físico y médico. Soy 100% deportista", subraya.
Ese nivel también se refleja en la provincia, donde da clases a diario: "Tucumán está muy bien hoy: yo estoy desde 2020 entre los cinco mejores del país y tengo alumnos que vienen evolucionando. En el próximo Nacional vamos a tirar por el equipo del Tiro Federal".
Su camino con la camiseta argentina fue paso a paso: en 2020 quedó como segundo suplente para el Panamericano de Estados Unidos; en 2024 fue titular y campeón latinoamericano; y en 2025 integró la delegación en el Mundial de Sudáfrica como primer suplente y coach de Gastón Quindi Vallerga, en el equipo que se consagró campeón mundial.
Para el próximo ciclo, el objetivo es ganarse un lugar en la línea de fuego, aunque la matemática interna del equipo sea exigente: "Los equipos se forman de a cuatro. Teniendo al número dos y tres del mundo (Romitelli y Durán), ya hay dos plazas casi aseguradas. Quedan solo dos lugares disponibles para disputar entre 500 tiradores del país, con unos 20 que son sumamente competitivos. Es un proceso largo de un año entero y la regularidad es clave: podés tener un torneo brillante, pero si en los otros te va mal, quedás afuera".
La carrera por un lugar arranca de inmediato: "El equipo se empieza a conformar nuevamente para el Latinoamericano 2027. El primer selectivo es en octubre durante el Nacional de Lomas de Zamora. Y el próximo Mundial será en 2028 en Italia, que es el gran objetivo".
Para quienes tengan curiosidad de descubrir la actividad, Rodrigo deja la puerta abierta en el club local: "Al legítimo usuario que ya tiene su arma lo invito a llegarse al Tiro Federal, ya que esta disciplina le dará seguridad y manejo absolutos. Y al que no lo es, que se acerque para sacarse dudas". Quienes quieran seguir sus torneos pueden encontrarlo en Instagram y YouTube como Rodrigo Maldonado Shooting. Para aquel aficionado al que una vez le aconsejaron "olvidarse", el camino a la cima continúa.