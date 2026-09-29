Del "olvidate, es muy difícil" al oro panamericano: la historia del tucumano Rodrigo Maldonado

Cuando Rodrigo Maldonado fue por primera vez al Tiro Federal de Tucumán, su único objetivo era aprender las normas básicas para manipular una pistola que había comprado por curiosidad. Sin embargo, mientras recorría las instalaciones, se topó con un escenario atípico: obstáculos, blancos móviles y circuitos armados que poco tenían que ver con la imagen tradicional del tirador estático. Al preguntarle al instructor de qué se trataba, recibió una respuesta que le cambió los planes: "Eso es muy difícil, olvidate, tenés que ser muy bueno para hacer eso".