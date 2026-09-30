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El Incaa entregará U$S 500.000 a dos series de ficción: cómo participar del concurso

Los proyectos deberán tener al menos cuatro capítulos de 25 minutos y todavía no haber comenzado el rodaje. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de octubre y exige experiencia previa al productor responsable.

CONVOCATORIA. Los proyectos pueden enviarse mediante INCAA en Línea hasta el 23 de octubre a las 14.
CONVOCATORIA. Los proyectos pueden enviarse mediante INCAA en Línea hasta el 23 de octubre a las 14. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Incaa abrió un concurso nacional hasta el 23 de octubre para financiar con U$S 500.000 a dos series de ficción argentinas que aún no hayan iniciado su rodaje.
  • Exigen al menos cuatro capítulos, derechos registrados y productores con trayectoria. El monto se liquidará en pesos oficiales en dos etapas tras superar controles técnicos.
  • El certamen busca reactivar la industria audiovisual hacia 2026, premiando la viabilidad comercial y la generación de puestos de trabajo calificados en el sector.
Resumen generado con IA

Un proyecto que todavía no llegó al rodaje puede conseguir un financiamiento de U$S500.000 para convertirse en una serie. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió un concurso nacional que seleccionará dos producciones de ficción y otorgará ese monto a cada una.

La inscripción comenzó el 23 de septiembre y continuará hasta el 23 de octubre a las 14. Todo el trámite se realiza a través de la plataforma Incaa en Línea.

Qué series se pueden presentar

La convocatoria está pensada específicamente para series de ficción. Cada propuesta debe contemplar como mínimo cuatro capítulos y cada episodio debe durar al menos 25 minutos.

Los proyectos pueden ser originales o estar basados en una obra preexistente, pero tienen que presentarse antes de iniciar el rodaje y no pueden haber recibido previamente fondos del Incaa para su producción. Si se trata de una adaptación, además, será necesario acreditar la cesión correspondiente de los derechos de la obra original.

No alcanza con tener una buena idea

Este punto define bastante el perfil de la convocatoria. Puede presentarse una persona mayor de 18 años o una productora constituida como persona jurídica, siempre que sea argentina o, en el caso de extranjeros, tenga residencia permanente en el país.

CONVOCATORIA. Las propuestas deben incluir al menos cuatro episodios de 25 minutos y presentarse antes de comenzar el rodaje. CONVOCATORIA. Las propuestas deben incluir al menos cuatro episodios de 25 minutos y presentarse antes de comenzar el rodaje. / CAPTURA DE PANTALLA

Pero también hay que acreditar experiencia: el productor responsable debe contar con al menos una serie de ficción, documental o animación estrenada comercialmente en una plataforma digital, canal de televisión u otro medio comprobable.

Además, quien se presenta debe acreditar los derechos sobre el guion mediante su inscripción en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Cuánto reciben los proyectos ganadores

El jurado seleccionará dos proyectos y cada uno obtendrá U$S500.000, que no serán entregados directamente en dólares: el Incaa los pagará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al desembolso.

El dinero se entrega en dos etapas. El 80% se abona al momento de firmar el contrato y el 20% restante después de que el organismo apruebe técnicamente el máster terminado.

Entre los criterios que evaluará el jurado aparecen la originalidad, el guion, la propuesta estética, la viabilidad del proyecto, sus posibles audiencias, las coproducciones y los puestos de trabajo que podría generar. 

Cómo presentar una serie

La postulación se hace únicamente mediante Incaa en Línea, dentro del apartado correspondiente al Concurso para Producción de Series de Ficción 2026. No se aceptarán proyectos enviados después del 23 de octubre a las 14. 

Quienes todavía no estén registrados como productores de televisión ante el organismo pueden inscribirse en la categoría Concursante, que no tiene arancel para participar de esta convocatoria.

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